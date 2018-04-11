Мэй обсудила с Трампом расследование вероятной химатаки в Сирии

Британские СМИ утверждают, что Тереза Мэй отказалась поддержать Дональда Трампа в случае нанесения военного удара по Сирии.
Как пишет The Times, в ходе состоявшегося во вторник вечером телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что нужно получить больше доказательств причастности властей Сирии к совершению предполагаемой химатаки в городе Дума.
При этом Мэй поддержала Трампа в том, что международное сообщество «должно отреагировать» на произошедшее.
Эту информацию подтвердила и постпред Великобритании в ООН, рассказавшая журналистам о переговорах лидеров трех стран.
Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс: «Наш премьер-министр Тереза Мэй была сегодня очень активна, беседовала с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Все они согласились с тем, что чрезвычайно важно установить, кто несет ответственность за это варварское применение варварского оружия против мирных граждан. Нам необходимо расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность. И это должен быть первый шаг к привлечению к ответственности».
А накануне президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии.
В Нью-Йорке ночью завершилось заседание Совбеза ООН. Стороны так и не приняли ни один из предложенных трех проектов резолюций по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии, подразумевающий санкционирование силового ответа в адрес САР. А США и их союзники также не приняли предложенный Россией итоговый документ о проведении независимого расследования предполагаемых химатак также не был принят.
Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что отказ ряда стран поддержать проект компромиссной резолюции по Сирии вызывает глубокую обеспокоенность. По мнению дипломата, непринятие резолюции говорит о том, что США и их союзники не заинтересованы в реальном расследовании предположительной химической атаки в сирийском городе Дума.
Напомним, российские военные специалисты проверили район предполагаемой химатаки и не нашли следов отравляющих веществ или лиц, пострадавших от применения химоружия. Фактов, подтверждающих информацию о химатаке, не нашли также эксперты Красного Креста. Специалисты ОЗХО в ближайшее время отправятся в Сирию, чтобы провести собственное расследование. А президент США Дональд Трамп уже объявил о намерении ответить на «варварское нападение» в Сирии.
При этом Мэй поддержала Трампа в том, что международное сообщество «должно отреагировать» на произошедшее.
Эту информацию подтвердила и постпред Великобритании в ООН, рассказавшая журналистам о переговорах лидеров трех стран.
Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс: «Наш премьер-министр Тереза Мэй была сегодня очень активна, беседовала с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Все они согласились с тем, что чрезвычайно важно установить, кто несет ответственность за это варварское применение варварского оружия против мирных граждан. Нам необходимо расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность. И это должен быть первый шаг к привлечению к ответственности».
А накануне президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии.
В Нью-Йорке ночью завершилось заседание Совбеза ООН. Стороны так и не приняли ни один из предложенных трех проектов резолюций по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии, подразумевающий санкционирование силового ответа в адрес САР. А США и их союзники также не приняли предложенный Россией итоговый документ о проведении независимого расследования предполагаемых химатак также не был принят.
Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что отказ ряда стран поддержать проект компромиссной резолюции по Сирии вызывает глубокую обеспокоенность. По мнению дипломата, непринятие резолюции говорит о том, что США и их союзники не заинтересованы в реальном расследовании предположительной химической атаки в сирийском городе Дума.
Напомним, российские военные специалисты проверили район предполагаемой химатаки и не нашли следов отравляющих веществ или лиц, пострадавших от применения химоружия. Фактов, подтверждающих информацию о химатаке, не нашли также эксперты Красного Креста. Специалисты ОЗХО в ближайшее время отправятся в Сирию, чтобы провести собственное расследование. А президент США Дональд Трамп уже объявил о намерении ответить на «варварское нападение» в Сирии.
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