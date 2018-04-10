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    РФ заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции по Сирии

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    РФ заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции по Сирии

    РФ заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции по Сирии

    РФ заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции по Сирии
  • Фото: Associated Press © 2018, Bebeto Matthews

    • Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии.

    Как сообщает «Интерфакс», Россия проголосовала против американского проекта резолюции Совета безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии. Председатель Совбеза ООН в этом месяце постпред Перу Густаво Меса-Куадро сообщил, что за предложенный американцами документ проголосовали 12 стран, против — 2, одна делегация воздержалась от голосования.

    При этом постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя в своем выступлении на Совбезе ООН предупредил, что резолюция США по химоружию не будет принята.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Авторы знают, что проект резолюции США противоречит позиции России и не будет принят. Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов Совета безопасности».

    Российский дипломат подчеркнул, что США пытаются возродить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР), который «покрыл себя позором», вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных. Напомним, СМР прекратил свое существование в конце минувшего года. Россия тогда заявила, что этот орган полностью дискредитировал себя. В понедельник на экстренном заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что Москва поддерживает идею формирования независимого механизма расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии.

    смотретьРоссия предлагает экспертам ОЗХО проверить данные о химатаке в сирийской Думе
    Россия предлагает экспертам ОЗХО проверить данные о химатаке в сирийской Думе
    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена предложить ООН проект резолюции по расследованию инцидента в Думе и будет добиваться, чтобы визит специалистов ОЗХО в этот город состоялся. В Организации по запрещению химического оружия сообщили, что эксперты в ближайшее время отправятся в сирийский город Думу, чтобы провести проверку сообщений о предполагаемой химатаке.

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