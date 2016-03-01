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  • 26.01, 14:24
В Петербурге водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом. Молодой человек на дорогом автомобиле отказался пропустить скорую помощь, которая везла пожилую пациентку в больницу. Водитель неотложки снял инцидент на видео. автомобили, медицина, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
«Клин клином»: Трамп объяснил идею вернуть пытки для подозреваемых в терроризме. После инаугурации Трампа уличные протесты в Вашингтоне теперь уже проходят против его политики. Сотни граждан требуют не вводить в тюрьмах пытки террористов, не сокращать финансирование ООН и не ужесточать миграционное законодательство. Больше всего демонстрантов возмущает строительство стены на границе с Мексикой. Мексика, мигранты, пытки, США, терроризм, Трамп Дональд, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
В Крыму идет спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир». Сотрудники ФСБ проводят в Бахчисарае спецоперацию против экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». задержание, Крым, терроризм, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Помощник госсекретаря Виктория Нуланд уходит из Госдепартамента. В Госдепе США начались кадровые перестановки. В отставку уходит помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Вместе с ней ведомство покидают еще несколько высокопоставленных дипломатов. Госдепартамент США, назначения и отставки, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Полиция: в ночной драке в центре Москвы пострадали шесть человек. Пострадавшими в результате ночной драки в центре Москвы стали шесть человек. Все они направлены в медицинские учреждения. Москва, драки и избиения, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Крупнейшее в РФ месторождение золота продано за 9, 4 млрд. Компания «СЛ Золото», совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и компании «Полюс», стала победителем аукциона на разработку одного из крупнейших в РФ золоторудных месторождений Сухой Лог (Иркутская область). Иркутская область, аукционы, золото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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Смена власти в США

Песков: дата телефонного разговора Путина с Трампом пока не согласована. Представители РФ и США пока не смогли договориться о дате телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил Дмитрий Песков. Песков, Путин, США, Трамп Дональд, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков: дата телефонного разговора Путина с Трампом пока не согласована 3301

Представители РФ и США пока не смогли договориться о дате телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил Дмитрий Песков. Читать дальше
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Зима 2016–2017

Нынешнюю зиму в Москве признали самой снежной за 20 лет. Синоптики выяснили, что текущая зима в Москве поставила рекорд по снежности. погода, рекорды, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Нынешнюю зиму в Москве признали самой снежной за 20 лет 1050

Синоптики выяснили, что текущая зима в Москве поставила рекорд по снежности. Читать дальше
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Решение сирийской проблемы

Конгрессвуман США рассказала о встрече с Асадом в Сирии. Конгрессвуман от Гавайев Тулси Габбард заявила, что во время недавнего визита в Сирию встретилась с президентом САР Башаром Асадом. Асад, США, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Конгрессвуман США рассказала о встрече с Асадом в Сирии 123966

Конгрессвуман от Гавайев Тулси Габбард заявила, что во время недавнего визита в Сирию встретилась с президентом САР Башаром Асадом. Читать дальше
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Российская операция в Сирии

В провинции Дамаск 2600 боевиков сдали оружие и вернулись к мирной жизни. Часть сирийских регионов уже без зон безопасности возвращается к мирной жизни. Среди них провинция Дамаск, где работают сотрудники российского центра по примирению. Для боевиков, сложивших оружие, там организованы специальные пункты. В них бывшие участники экстремистских группировок могут вернуться из подполья на легальное положение, зарегистрироваться и получить необходимые документы. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, перемирие, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В провинции Дамаск 2600 боевиков сдали оружие и вернулись к мирной жизни 8250

Часть сирийских регионов уже без зон безопасности возвращается к мирной жизни. Среди них провинция Дамаск, где работают сотрудники российского центра по примирению. Для боевиков, сложивших оружие, там организованы специальные пункты. В них бывшие участники экстремистских группировок могут вернуться из подполья на легальное положение, зарегистрироваться и получить необходимые документы. Читать дальше
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Кризис на Украине

Киев потребовал своего участия в переговорах Путина и Трампа. Киев настаивают на своем участии во всех будущих переговорах лидеров России и США, касающихся ситуации на востоке Украины. переговоры, Путин, Трамп Дональд, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Киев потребовал своего участия в переговорах Путина и Трампа 2020

Киев настаивают на своем участии во всех будущих переговорах лидеров России и США, касающихся ситуации на востоке Украины. Читать дальше
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Санкции против РФ и ответные меры

«Алмаз-Антей» отказался от дальнейших трат на «бесперспективную тяжбу» с ЕС. Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» решил не подавать апелляцию на решение Трибунала Европейского суда, признавшего законными введенные против предприятия санкции. Европейский союз, Европейский суд, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Алмаз-Антей» отказался от дальнейших трат на «бесперспективную тяжбу» с ЕС 37655

Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» решил не подавать апелляцию на решение Трибунала Европейского суда, признавшего законными введенные против предприятия санкции. Читать дальше
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