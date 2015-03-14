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- 06.02, 00:54
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Комментарии пользователей
а кто у вас щас премьер после яйцэнюха?
В Конституции РФ сказано, что законы ухудшающие и отягчающие обратной силы не имеют, а законы улучшающие - обратную силу имеют. В договоре указывается основание передачи земли, а это - ваше желание взять и закон обязывающий государство вам предоставить безвозмездно участок земли согласно кадастра (координаты, назначение и принадлежность земли к категории сельскохозяйственного назначения и т.п.)
Изучи матчасть, а потом тут балаболь