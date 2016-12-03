Из жизни капитана Черняева
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  • 30.01, 02:44
В Совфеде ответили на предложение Литвы забрать у России Калининградскую область. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выступил с предложением литовскому депутату вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о «возвращении» Калининградской области. Литва, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Захарова объявила конкурс карикатур на разъяренного Бориса Джонсона. Приглашение представителя МИД России Марии Захаровой на торжественный вечер в Палате общин вызвало гнев министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, пишет The Daily Mail. Комментируя эту информацию, Захарова назвала Лондон «прибежищем нечисти» и объявила конкурс карикатур с разгневанным Джонсоном. Великобритания, МИД РФ, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Трамп: указ о миграционных ограничениях — не запрет для мусульман. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман». США, Трамп Дональд, законодательство, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Великобритания направит эсминец в Чёрное море впервые с окончания холодной войны. ВМС Великобритании впервые со времен окончания холодной войны направят боевой корабль в Чёрное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи. Великобритания, Чёрное море, армии мира, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Додон: сторонники Клинтон готовили в Молдавии «желтую революцию». Президент Молдавии Игорь Додон выиграл выборы и пришел к власти вскоре после масштабных протестов, прокатившихся по стране. В интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой он выразил уверенность, что в случае победы в США Хиллари Клинтон в Молдавии была бы предпринята попытка цветной революции. Молдавия, США, выборы, перевороты, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Подросток зарезал приятеля на парковке подмосковного ТЦ. Шестнадцатилетнего подростка задержали по подозрению в убийстве молодого человека на парковке в торгово-развлекательном центре в Подмосковье. Московская область, дети и подростки, магазины, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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Смена власти в США

Трамп: указ о миграционных ограничениях — не запрет для мусульман. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман». США, Трамп Дональд, законодательство, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп: указ о миграционных ограничениях — не запрет для мусульман 5021

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман». Читать дальше
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Кризис на Украине

Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину. Экс-президент Украины Виктор Янукович готов вернуться на родину при соблюдении действующими украинскими властями двух условий. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью телеканалу «112 Украина». суды, Украина, Янукович. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину 24202

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов вернуться на родину при соблюдении действующими украинскими властями двух условий. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью телеканалу «112 Украина». Читать дальше
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Сериал «Из жизни капитана Черняева» 16+

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Санкции против РФ и ответные меры

Премьер Словакии: Евросоюз отменит антироссийские санкции после США. Такое мнение высказал глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что считает ограничительные меры против России бессмысленными. Европейский союз, санкции, Словакия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Премьер Словакии: Евросоюз отменит антироссийские санкции после США 216317

Такое мнение высказал глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что считает ограничительные меры против России бессмысленными. Читать дальше
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Решение сирийской проблемы

В Минобороны раскрыли детали российского проекта конституции Сирии. В Министерстве обороны России заявили, что подготовленный российскими экспертами проект конституции САР учитывает интересы как действующей власти, так и вооруженной оппозиции. Минобороны РФ, Сирия, конституции, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Минобороны раскрыли детали российского проекта конституции Сирии 9141

В Министерстве обороны России заявили, что подготовленный российскими экспертами проект конституции САР учитывает интересы как действующей власти, так и вооруженной оппозиции. Читать дальше
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Допинговые скандалы

Экс-президент ВФЛА Балахничёв: Степанову не ждут в России. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики прокомментировал заявление информатора WADA Юлии Степановой о ее нежелании возвращаться на родину. допинг, легкая атлетика, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экс-президент ВФЛА Балахничёв: Степанову не ждут в России 34097

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики прокомментировал заявление информатора WADA Юлии Степановой о ее нежелании возвращаться на родину. Читать дальше
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Российская операция в Сирии

Ахмед Каддафи ад-Дам: Путин предотвратил страшную войну на Ближнем Востоке и в Африке. Российская операция в Сирии спутала планы США и НАТО и предотвратила огромный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке, который грозил перерасти в страшную войну, заявил в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой двоюродный брат экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи бывший генерал ливийской армии Ахмед Каддафи ад-Дам. Африка, Ближний Восток, Каддафи, Ливия, НАТО, ООН, перевороты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ахмед Каддафи ад-Дам: Путин предотвратил страшную войну на Ближнем Востоке и в Африке 220835

Российская операция в Сирии спутала планы США и НАТО и предотвратила огромный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке, который грозил перерасти в страшную войну, заявил в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой двоюродный брат экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи бывший генерал ливийской армии Ахмед Каддафи ад-Дам. Читать дальше
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