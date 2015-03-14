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  • 06.02, 00:54
Растерзавшие девочку на Урале собаки были натасканы на дичь. Ребенка на Урале загрызли охотничьи собаки, натасканные на дичь и ранее нападавшие в деревне на мелких животных. Местные жители не раз просили хозяев собак принять меры, однако те не реагировали на жалобы. Свердловская область, дети и подростки, животные, задержание, нападения, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда. В Москве полиция задержала дворников, сбросивших с крыши кусок льда на двухмесячного ребенка. авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Семья, огород и футбол по ночам: Рамзан Кадыров показал НТВ личную жизнь. Рамзан Кадыров уже девять лет возглавляет Чеченскую Республику, добился небывалых высот как политик и как идеологический лидер. Благодаря ему Чечня стала одним из самых быстро развивающихся субъектов РФ. Все знают Рамзана Кадырова как достаточно жесткого и прямолинейного человека. Но съемочная группа НТВ увидела его таким, каким привыкли видеть только близкие люди. Кадыров, НТВ, Чечня, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Зрители освистали исполнительницу гимна РФ на ЧМ по бенди: видео. Перед финальным матчем на ЧМ по хоккею с мячом болельщики освистали неудачное исполнение российского гимна. Швеция, скандалы, фанаты, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
«Свобода, но ответственность»: Черчесов раскрыл НТВ принцип построения боеспособной сборной. До старта чемпионата мира по футболу осталось менее 500 дней. Сборная России в финальную стадию турнира попала автоматически как хозяйка турнира. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой рассказал, каким образом намерен строить боеспособную команду. интервью, спорт, тренеры, футбол, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Крестный отец русской Европы: на НТВ — откровения Лёни Макинтоша. Легенда криминального мира Леонид Билунов, он же — авторитет Лёня Макинтош. Негласный хозяин Лазурного Берега Франции, для которого давать интервью — все равно что показания на самого себя. На НТВ — исповедь тайного повелителя русской Европы. криминал, Франция, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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Смена власти в США

Эксперт оценил возможность импичмента Трампа. Значительная часть американского истеблишмента признала победу Трампа, но с ней не смирилась. Такое мнение в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. интервью, Обама Барак, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперт оценил возможность импичмента Трампа 235413

Значительная часть американского истеблишмента признала победу Трампа, но с ней не смирилась. Такое мнение в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Читать дальше
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Кризис на Украине

Депутат Рады блокировал железнодорожный переезд и напал на полицейского в Донбассе. Участник блокады железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области ударил сотрудника полиции и пригрозил другим правоохранителям расправой. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения полиции. Донецкая область, драки и избиения, железные дороги, полиция, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Депутат Рады блокировал железнодорожный переезд и напал на полицейского в Донбассе 20063

Участник блокады железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области ударил сотрудника полиции и пригрозил другим правоохранителям расправой. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения полиции. Читать дальше
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Нападения собак на людей

Растерзавшие девочку на Урале собаки были натасканы на дичь. Ребенка на Урале загрызли охотничьи собаки, натасканные на дичь и ранее нападавшие в деревне на мелких животных. Местные жители не раз просили хозяев собак принять меры, однако те не реагировали на жалобы. Свердловская область, дети и подростки, животные, задержание, нападения, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Растерзавшие девочку на Урале собаки были натасканы на дичь 33854

Ребенка на Урале загрызли охотничьи собаки, натасканные на дичь и ранее нападавшие в деревне на мелких животных. Местные жители не раз просили хозяев собак принять меры, однако те не реагировали на жалобы. Читать дальше
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Санкции против РФ и ответные меры

Экс-премьер Италии призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку». Бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди заявил, что Рим должен приложить все усилия для возвращения формата «Большой восьмерки» с участием РФ. Италия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экс-премьер Италии призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку» 13855

Бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди заявил, что Рим должен приложить все усилия для возвращения формата «Большой восьмерки» с участием РФ. Читать дальше
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Зима 2016–2017

Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда. В Москве полиция задержала дворников, сбросивших с крыши кусок льда на двухмесячного ребенка. авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Задержаны дворники, сбросившие на коляску с ребенком глыбу льда 129249

В Москве полиция задержала дворников, сбросивших с крыши кусок льда на двухмесячного ребенка. Читать дальше
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Террористическая угроза в Европе

Мэр Лондона предупредил о возрастающей угрозе теракта в городе. По мнению Садика Хана, вероятность террористических атак в Лондоне в последние месяцы возросла. Он утверждает, что возможность теракта в Великобритании «достаточно высокая». Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мэр Лондона предупредил о возрастающей угрозе теракта в городе 6440

По мнению Садика Хана, вероятность террористических атак в Лондоне в последние месяцы возросла. Он утверждает, что возможность теракта в Великобритании «достаточно высокая». Читать дальше
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