-
Москва
- Москва
- Барнаул
- Белгород
- Благовещенск
- Владивосток
- Владикавказ
- Екатеринбург
- Иркутск
- Калининград
- Кемерово
- Комсомольск-на-Амуре
- Красноярск
- Магадан
- Находка
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Норильск
- Омск
- Оренбург
- Петропавловск-Камчатский
- Ростов-на-Дону
- Санкт–Петербург
- Томск
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Челябинск
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- 30.01, 02:44
-
Комментарии пользователей
шёл 1994 год (для справки, это те года, когда мы все ОЧЧЕНЬ любили западников, в рот им заглядывали и внимательно с восхищением слушали все их бредни). группа особо инициативных граждан (типа вас) провело опрос на предмет как бы отнеслись к передаче области немцам. результаты были такие - 84% резко отрицательно, 13% скорее нет, чем да и чуть менее 3% не определились. напомню, это 1994 год. сейчас если вы попытаетесь осуществить то, о чём вы говорите - в лучшем случае вас пошлют практически со 100% вероятностью настолько далеко и глубоко, что вы даже представить не можете. в худшем - просто пробьют голову и тушкой вышлют каким-нибудь полякам.
не верите - приезжайте, поговорите с людьми. только осторожно=))
В этой комнате – эти, в этой комнате – те.
Эти в этой при свете, те уже в темноте.
Тем понятно про этих, этим не до утех,
Но и эти не знают, что случилось у тех.
Эта мамаша от силы получит 5 лет, да еще и наверняка с отстрочкой, если у неё есть другие дети до 14 лет. А может и вовсе условку.
А все потому, что она- женщина.
А теперь просто хочется сравнить две статьи УК РФ. 135 (развратные действия) и 105 (убийство). Где меньший срок? Гуглите...
Едь в Европу там живи, и не ной. Нет в тебе чувства патриотизма и гордости. Ты гражданин России Будь тогда немного умнее не позорься