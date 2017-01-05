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- 09.01, 23:08
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Комментарии пользователей
-Пассажиры поезда Киров — Москва всю дорогу провели в верхней одежде.
-Почти сутки горячей воды не было в нескольких микрорайонах Твери.