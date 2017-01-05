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  • 09.01, 23:08
Минюст предложил отбирать у должников единственное жилье. Минюст разработал законопроект, разрешающий кредиторам обращать взыскание на единственное жилье должника. законодательство, Минюст РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
В лютые холода на полевых кухнях МЧС отогрелись 15 тысяч человек. В европейской части России подводят итоги по-сибирски сурового уикенда — с тридцатиградусными, а где-то и сорокаградусными морозами. Машины не заводятся, отменяют авиарейсы, а кое-где из-за перебоев с электричеством вводили даже режим ЧС. бомжи, морозы, МЧС, погодные аномалии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Глава «КамАЗа»: организаторы пытаются убрать Россию из лидеров «Дакара». Гендиректор «КамАЗа» заявил, что организаторы ралли-марафона «Дакар» пытаются помешать российской команде одержать победу в зачете грузовиков. автомотоспорт, Дакар, КамАЗ, КамАЗ-мастер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Российского бегуна-чемпиона дисквалифицировали на 4 года. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал российского спринтера Максима Дылдина. допинг, легкая атлетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Без газа и Донбасса: что ждет Украину в 2017 году. Комитет спасения Украины намерен в международных судах добиться признания событий на Майдане государственным переворотом, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров. Он не исключил и создания правительства в изгнании. Тем временем на самой Украине с наступлением холодов обострился газовый вопрос. войны и вооруженные конфликты, газ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако лететь на мероприятие не хочет. Говорит, что у него аэрофобия. инаугурации, самолеты, США, Трамп Дональд, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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Осень-зима 2016–2017

Уличные банкоматы «Сбербанка» работают с перебоями из-за морозов. В связи с низкой температурой воздуха в работе некоторых уличных банкоматов «Сбербанка» произошли сбои. морозы, Сбербанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Уличные банкоматы «Сбербанка» работают с перебоями из-за морозов 3830

В связи с низкой температурой воздуха в работе некоторых уличных банкоматов «Сбербанка» произошли сбои. Читать дальше
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Выборы президента в США

СМИ: Трамп сделает зятя старшим советником президента. Избранный президент США намерен назначить старшим советником мужа своей дочери Иванки Трамп. США, Трамп Дональд, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: Трамп сделает зятя старшим советником президента 8157

Избранный президент США намерен назначить старшим советником мужа своей дочери Иванки Трамп. Читать дальше
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Зима 2015–2016

В лютые холода на полевых кухнях МЧС отогрелись 15 тысяч человек. В европейской части России подводят итоги по-сибирски сурового уикенда — с тридцатиградусными, а где-то и сорокаградусными морозами. Машины не заводятся, отменяют авиарейсы, а кое-где из-за перебоев с электричеством вводили даже режим ЧС. бомжи, морозы, МЧС, погодные аномалии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В лютые холода на полевых кухнях МЧС отогрелись 15 тысяч человек 27833

В европейской части России подводят итоги по-сибирски сурового уикенда — с тридцатиградусными, а где-то и сорокаградусными морозами. Машины не заводятся, отменяют авиарейсы, а кое-где из-за перебоев с электричеством вводили даже режим ЧС. Читать дальше
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Кризис на Украине

Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако лететь на мероприятие не хочет. Говорит, что у него аэрофобия. инаугурации, самолеты, США, Трамп Дональд, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ляшко боится лететь на инаугурацию Трампа из-за аэрофобии 370613

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако лететь на мероприятие не хочет. Говорит, что у него аэрофобия. Читать дальше
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Новый год и Рождество

В Москве начали открывать пункты утилизации новогодних елок. Сегодня в Москве открылся первый пункт приема новогодних елок. Любой желающий может принести туда отслуживший символ праздника и сдать его в утилизацию. Москва, Новый год. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве начали открывать пункты утилизации новогодних елок 6381

Сегодня в Москве открылся первый пункт приема новогодних елок. Любой желающий может принести туда отслуживший символ праздника и сдать его в утилизацию. Читать дальше
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Борьба с «Исламским государством»

Асад: террористы оставили без питьевой воды 5 млн жителей Дамаска. Террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, сообщил Башар Асад. войны и вооруженные конфликты, Дамаск, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Асад: террористы оставили без питьевой воды 5 млн жителей Дамаска 12230

Террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, сообщил Башар Асад. Читать дальше
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