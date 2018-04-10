Эксперты ОЗХО прибудут в Сирию для проверки сообщений о химатаке

ОЗХО ответила на предложение Москвы и Дамаска посетить сирийскую Думу с целью расследования предполагаемой химической атаки.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время отправятся в сирийский город Думу, чтобы провести проверку сообщений о предполагаемой химатаке в городе. Об этом говорится в заявлении организации, выпущенном во вторник.
Из заявления ОЗХО: «Сегодня секретариат ОЗХО направил обращение Сирийской Арабской Республике с просьбой принять необходимые меры в связи с прибытием группы. Это совпало с запросом Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации на расследование заявлений об использовании химического оружия в Думе. Группа готовится прибыть в Сирию в ближайшее время».
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена предложить ООН проект резолюции по расследованию инцидента в Думе и будет добиваться, чтобы визит специалистов ОЗХО в этот город состоялся.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители были доставлены в больницы. Однако российские военные специалисты проверили этот район и не нашли ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у горожан. Эксперты Красного полумесяца также не нашли в городе никаких следов атаки.
В российском МИД сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее, ряд западных стран, в том числе США, уже обвинили в применении химического оружия сирийские власти. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ответить на «варварское нападение» и не исключил применение военной силы.
Из заявления ОЗХО: «Сегодня секретариат ОЗХО направил обращение Сирийской Арабской Республике с просьбой принять необходимые меры в связи с прибытием группы. Это совпало с запросом Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации на расследование заявлений об использовании химического оружия в Думе. Группа готовится прибыть в Сирию в ближайшее время».
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена предложить ООН проект резолюции по расследованию инцидента в Думе и будет добиваться, чтобы визит специалистов ОЗХО в этот город состоялся.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители были доставлены в больницы. Однако российские военные специалисты проверили этот район и не нашли ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у горожан. Эксперты Красного полумесяца также не нашли в городе никаких следов атаки.
В российском МИД сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее, ряд западных стран, в том числе США, уже обвинили в применении химического оружия сирийские власти. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ответить на «варварское нападение» и не исключил применение военной силы.
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