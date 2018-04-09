Российские военные не нашли следов отравляющих веществ в сирийском городе Дума

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ. Об этом говорится в заявлении центра.
Российские военные врачи посетили местные больницы и не обнаружили у пациентов признаков химического отравления.
Из заявления: «9 апреля группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие. Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Военные врачи центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ».
Информацию о применении химоружия центр по применению назвал назвали фальшивкой.
Из заявления: «Все обвинения „Белых касок“, а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки — не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие. Уже все поняли, что „Белые каски“ — это группа людей, которые профессионально занимаются подделкой и фальсификацией различных новостей. Вызывает удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью этих бесстыдных пособников террористов и боевиков».
Ранее с утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители доставлены в больницы. Российский МИД назвал эти сообщения «вбросом». США, в свою очередь, не исключили применения военной силы против правительственных войск Сирии. Президент Трамп пообещал принять соответствующее решение в течение одних-двух суток.
Из заявления: «9 апреля группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие. Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Военные врачи центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ».
Информацию о применении химоружия центр по применению назвал назвали фальшивкой.
Из заявления: «Все обвинения „Белых касок“, а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки — не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие. Уже все поняли, что „Белые каски“ — это группа людей, которые профессионально занимаются подделкой и фальсификацией различных новостей. Вызывает удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью этих бесстыдных пособников террористов и боевиков».
Ранее с утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители доставлены в больницы. Российский МИД назвал эти сообщения «вбросом». США, в свою очередь, не исключили применения военной силы против правительственных войск Сирии. Президент Трамп пообещал принять соответствующее решение в течение одних-двух суток.
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