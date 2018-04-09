Трамп обещает принять военное решение по Сирии в ближайшие два дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о реакции США в связи с предполагаемой химатакой в Сирии в ближайшие два дня.
Как сообщает агентство Reuters, сейчас Трамп изучает ситуацию с военными. Решение, применить ли военную силу против властей Сирии, лидер США примет «в течение 24–48 часов».
Дональд Трамп: «Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться. Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе, мы выясним».
Напомним, в минувшую субботу сирийские оппозиционеры заявили, что Дамаск, возможно, применил химическое оружие в городе Дума, в результате чего погибли десятки человек. После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
Ранее глава российского МИД Дмитрий Лавров заявил, что российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора. Об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки также сообщили в Красном полумесяце. Информацию о химической атаке в Сирии опровергло и российское Минобороны.
В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента.
Дональд Трамп: «Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться. Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе, мы выясним».
Напомним, в минувшую субботу сирийские оппозиционеры заявили, что Дамаск, возможно, применил химическое оружие в городе Дума, в результате чего погибли десятки человек. После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
Ранее глава российского МИД Дмитрий Лавров заявил, что российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора. Об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки также сообщили в Красном полумесяце. Информацию о химической атаке в Сирии опровергло и российское Минобороны.
В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента.
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