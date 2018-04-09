Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    Трамп обещает принять военное решение по Сирии в ближайшие два дня

    22 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Трамп обещает принять военное решение по Сирии в ближайшие два дня

    Трамп обещает принять военное решение по Сирии в ближайшие два дня

    Трамп обещает принять военное решение по Сирии в ближайшие два дня
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о реакции США в связи с предполагаемой химатакой в Сирии в ближайшие два дня.

    Как сообщает агентство Reuters, сейчас Трамп изучает ситуацию с военными. Решение, применить ли военную силу против властей Сирии, лидер США примет «в течение 24–48 часов».

    Дональд Трамп: «Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться. Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе, мы выясним».

    Напомним, в минувшую субботу сирийские оппозиционеры заявили, что Дамаск, возможно, применил химическое оружие в городе Дума, в результате чего погибли десятки человек. После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.

    смотретьМинобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    Минобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    Ранее глава российского МИД Дмитрий Лавров заявил, что российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора. Об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки также сообщили в Красном полумесяце. Информацию о химической атаке в Сирии опровергло и российское Минобороны.

    В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru