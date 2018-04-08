Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку «зверя Асада»

Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия в сирийской Думе. Он пообещал, что виновные понесут наказание.
Президент США в своем Twitter отреагировал на сообщения о том, что сирийские ВВС якобы применили химическое оружие в Восточной Гуте.
Дональд Трамп: «Много жертв, включая женщин и детей, бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория заблокирована и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира».
Он заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену». Также Трамп потребовал, чтобы сирийская армия открыла доступ в Думу.
Дональд Трамп: «Откройте доступ к территории немедленно для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа без причины».
Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о химической атаке в Думе. Россия готова отправить на место экспертов радиационной, химической и биологической защиты, которые подтвердят, что обвинения в сбросе бомбы с хлором на Думу сфабрикованы. В свою очередь в МИД РФ высказали мнение, что цель этой провокации — оправдать военное вмешательстве извне и выгородить боевиков радикальной оппозиции.
Дональд Трамп: «Много жертв, включая женщин и детей, бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория заблокирована и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира».
Он заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену». Также Трамп потребовал, чтобы сирийская армия открыла доступ в Думу.
Дональд Трамп: «Откройте доступ к территории немедленно для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа без причины».
Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.
….to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.
Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о химической атаке в Думе. Россия готова отправить на место экспертов радиационной, химической и биологической защиты, которые подтвердят, что обвинения в сбросе бомбы с хлором на Думу сфабрикованы. В свою очередь в МИД РФ высказали мнение, что цель этой провокации — оправдать военное вмешательстве извне и выгородить боевиков радикальной оппозиции.
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