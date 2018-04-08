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    Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку «зверя Асада»

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    Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку «зверя Асада»

    Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку «зверя Асада»

    Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия в сирийской Думе. Он пообещал, что виновные понесут наказание.

    Президент США в своем Twitter отреагировал на сообщения о том, что сирийские ВВС якобы применили химическое оружие в Восточной Гуте.

    Дональд Трамп: «Много жертв, включая женщин и детей, бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория заблокирована и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира».

    Он заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену». Также Трамп потребовал, чтобы сирийская армия открыла доступ в Думу.

    Дональд Трамп: «Откройте доступ к территории немедленно для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа без причины».







    Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о химической атаке в Думе. Россия готова отправить на место экспертов радиационной, химической и биологической защиты, которые подтвердят, что обвинения в сбросе бомбы с хлором на Думу сфабрикованы. В свою очередь в МИД РФ высказали мнение, что цель этой провокации — оправдать военное вмешательстве извне и выгородить боевиков радикальной оппозиции.

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