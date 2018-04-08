В МИД РФ назвали вбросами сообщения о применении химоружия сирийской армией

В МИД России считают, что цель лживых обвинений в адрес Дамаска о применении химоружия — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.
В МИД России назвали вбросами сообщения о применении правительственными силами в Сирии химического оружия. Информация о том, что на город Дума в Восточной Гуте сирийские ВВС якобы сбросили бомбу с хлором, появилась накануне. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, источником этих сообщений являются так называемые независимые неправительственные организации, среди которых «Белые каски», которых «не раз уличали в смычке с террористами».
В МИД подчеркнули, что в последнее время неоднократно предупреждали о подобного рода опасных провокациях.
МИД РФ: «Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».
В ведомстве также напомнили, что российские военнослужащие находятся на территории Сирии по просьбе законного правительства. А военное вмешательство других стран под надуманными предлогами абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям.
Ранее в Минобороны РФ также опровергли сообщения о химатаке в сирийском городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии.
Тем временем правительственные силы САР продолжают операцию по освобождению мирных жителей из-под контроля боевиков в Восточной Гуте. Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечивает работу гуманитарных коридоров, по которым гражданские лица могут покинуть опасный район.
В МИД подчеркнули, что в последнее время неоднократно предупреждали о подобного рода опасных провокациях.
МИД РФ: «Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».
В ведомстве также напомнили, что российские военнослужащие находятся на территории Сирии по просьбе законного правительства. А военное вмешательство других стран под надуманными предлогами абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям.
Ранее в Минобороны РФ также опровергли сообщения о химатаке в сирийском городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии.
Тем временем правительственные силы САР продолжают операцию по освобождению мирных жителей из-под контроля боевиков в Восточной Гуте. Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечивает работу гуманитарных коридоров, по которым гражданские лица могут покинуть опасный район.
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