В российском Центре примирения сторон в Сирии полагают, что Запад выдвинул обвинения против сирийской армии в применении химического оружия для срыва операции по выводу боевиков «Джейш
аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте.
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте, передает РИА Новости.
В воскресенье должен начаться вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума. Как считает Евтушенко, ряд западных стран прибегнул к теме применения химического оружия сирийской армией, чтобы сорвать эту операцию.
Информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространил ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». Как отметил глава российского Центра по примирению сторон в Сирии, Россия готова отравить в город Дума специалистов, чтобы они на месте подтвердили ложность обвинений против Дамаска в использовании химоружия.
Юрий Евтушенко: «Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений».
Он добавил, что гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайам аль-Вафедин по-прежнему работает. Через него мирные жители могут безопасно покинуть Думу.
В воскресенье должен начаться вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума. Как считает Евтушенко, ряд западных стран прибегнул к теме применения химического оружия сирийской армией, чтобы сорвать эту операцию.
Информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространил ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». Как отметил глава российского Центра по примирению сторон в Сирии, Россия готова отравить в город Дума специалистов, чтобы они на месте подтвердили ложность обвинений против Дамаска в использовании химоружия.
Юрий Евтушенко: «Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений».
Он добавил, что гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайам аль-Вафедин по-прежнему работает. Через него мирные жители могут безопасно покинуть Думу.
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