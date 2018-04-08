Госдеп: США обеспокоены сообщениями о химатаках в Сирии

Соединённые Штаты следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.
Представитель Госдепа: «Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении».
Представитель Госдепартамента также заявил, что применение химического оружия сирийскими властями в прошлом не подлежит сомнению, передает РИА Новости. Более того, по его словам, ответственность за это не сет Россия.
Представитель Госдепа: «Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России, — ред.) приверженность разрешению всего кризиса».
Сирийские власти неоднократно опровергали обвинения в использовании химического оружия. Ответственность за подобные атаки правительство САР возлагает на боевиков. Россия, в свою очередь, не один раз заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.
Представитель Госдепартамента также заявил, что применение химического оружия сирийскими властями в прошлом не подлежит сомнению, передает РИА Новости. Более того, по его словам, ответственность за это не сет Россия.
Представитель Госдепа: «Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России, — ред.) приверженность разрешению всего кризиса».
Сирийские власти неоднократно опровергали обвинения в использовании химического оружия. Ответственность за подобные атаки правительство САР возлагает на боевиков. Россия, в свою очередь, не один раз заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.
Комментарии