Мой грех <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мой грех 16+
    •  

    Госдеп: США обеспокоены сообщениями о химатаках в Сирии

    1 комментарий

    Госдеп: США обеспокоены сообщениями о химатаках в Сирии

    Госдеп: США обеспокоены сообщениями о химатаках в Сирии

    Соединённые Штаты следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

    Представитель Госдепа: «Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении».

    Представитель Госдепартамента также заявил, что применение химического оружия сирийскими властями в прошлом не подлежит сомнению, передает РИА Новости. Более того, по его словам, ответственность за это не сет Россия.

    Представитель Госдепа: «Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России, — ред.) приверженность разрешению всего кризиса».

    смотретьСирийские военные в Восточной Гуте обнаружили цеха для производства мин
    Сирийские военные в Восточной Гуте обнаружили цеха для производства мин
    Сирийские власти неоднократно опровергали обвинения в использовании химического оружия. Ответственность за подобные атаки правительство САР возлагает на боевиков. Россия, в свою очередь, не один раз заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru