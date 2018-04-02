Боевики из «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту

Российские военные достигли предварительной договоренности о выходе боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В соответствии с требованиями российской стороны, террористы при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта.



В Центре по примирению также уточнили, что гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. В воскресенье сотня мирных жителей смогла покинуть анклав через пункт пропуска в Мухайям аль-Вафедин. Всего же через этот коридор за все время его работы вышли почти 30 тысяч человек.