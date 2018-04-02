Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Боевики из «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту. Сирия, армия и флот РФ, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики из «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту

    Боевики из «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту

    комментировать
    Боевики из «Джейш <nobr>аль-Ислам»</nobr> согласились покинуть Восточную Гуту

    Боевики из «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту

    Боевики из «Джейш <nobr>аль-Ислам»</nobr> согласились покинуть Восточную Гуту

      Российские военные достигли предварительной договоренности о выходе боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты. Об этом сообщило Минобороны РФ.

      В соответствии с требованиями российской стороны, террористы при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта.

      В Центре по примирению также уточнили, что гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. В воскресенье сотня мирных жителей смогла покинуть анклав через пункт пропуска в Мухайям аль-Вафедин. Всего же через этот коридор за все время его работы вышли почти 30 тысяч человек.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru