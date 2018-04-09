Лавров: российские специалисты не нашли следов хлора в сирийской Думе

Российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора, заявил министр иностранных дел РФ.
Военные специалисты из РФ не нашли на месте предполагаемой химической атаке в сирийском городе Думе следов хлора. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского Общества Красного Полумесяца, которые пользуются очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан».
Ранее об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки заявили в Красном полумесяце. Сообщения о химической атаке в Сирии также опровергло также российское Министерство обороны.
Лавров также прокоментировал сообщения о появлении доказательств того, что химическое оружие якобы было применено режимом Башара Асада.
Сергей Лавров: «Стремительная скорость доклада руководству теми экспертами, которые должны были к такому выводу прийти. Я не хочу иронизировать, но не очень вяжется все это с тем, что на самом деле там могло произойти».
Министр также напомнил, что российские военные ранее предупреждали о готовящейся провокации с целью обвинить Дамаск в применении химического оружия.
Сергей Лавров: «Мы уже имели возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью. Наши военные, находящиеся в САР, „на земле“, предупреждали неоднократно, об этом говорило и сирийское правительство, что готовится серьезная провокация, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского Общества Красного Полумесяца, которые пользуются очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан».
Ранее об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки заявили в Красном полумесяце. Сообщения о химической атаке в Сирии также опровергло также российское Министерство обороны.
Лавров также прокоментировал сообщения о появлении доказательств того, что химическое оружие якобы было применено режимом Башара Асада.
Сергей Лавров: «Стремительная скорость доклада руководству теми экспертами, которые должны были к такому выводу прийти. Я не хочу иронизировать, но не очень вяжется все это с тем, что на самом деле там могло произойти».
Министр также напомнил, что российские военные ранее предупреждали о готовящейся провокации с целью обвинить Дамаск в применении химического оружия.
Сергей Лавров: «Мы уже имели возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью. Наши военные, находящиеся в САР, „на земле“, предупреждали неоднократно, об этом говорило и сирийское правительство, что готовится серьезная провокация, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан».
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