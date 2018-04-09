После сообщений о химатаке в САР Совбез ООН проведет сразу два экстренных заседания

Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу. Это последний город Восточной Гуты, который контролировали террористы. Как заявили в российском центре по примирению враждующих сторон, это доказывает, что химическое оружие в регионе не применялось. Накануне западные СМИ сообщили, что в субботу сирийские ВВС якобы сбросили бомбу с хлором возле больницы, погибли десятки человек. Вашингтон тут же возложил вину на Дамаск и Москву.
Вашингтон недолго думал. Едва появились сообщения о предполагаемой химической атаке в городе Думе под Дамаском, как Белый дом тут же назначил виновных. Дональд Трамп написал в Twitter: «Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада».
К недипломатическому эпитету в адрес президента Сирии, до сих пор никогда Трампом не использовавшемуся, глава Белого дома присовокупил и угрозу: «Большая цена будет заплачена». Американский президент, правда, не пояснил, какая именно цена, но, вероятно, он имел в виду возможность наказать сирийское правительство точно так же, как это было год назад, когда, обвинив Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне, США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийскому аэродрому Аль-Шайрат.
Томас Боссерт, советник президента США по безопасности: «Я бы сейчас ничего не сбрасывал со счетов. Это ужасные фотографии, мы изучаем подробности атаки. Госдепартамент опубликовал заявление накануне, Совет национальной безопасности обсуждал с президентом варианты ответа вчера. И мы продолжаем это делать сегодня».
Всего пару дней назад, к неудовольствию Пентагона, Трамп заявил о том, что хочет в скором времени вывести американские войска из Сирии. Его помощники неофициально говорили о сроке в 6 месяцев. Новости об очередной химической атаке способны поставить крест на этих планах, особенно если Белый дом решит отреагировать на нее силой.
Линдси Грэм, сенатор США от Южной Каролины: «Это решающий момент для Трампа, потому что он требовал от Асада в прошлом не использовать химическое оружие. Мы уже атаковали их ракетами, но Асад снова это сделал. Они видят, что наш настрой падает, они видят, что наше желание остаться в Сирии все меньше, и неслучайно они сейчас вновь применили химическое оружие. Но президент Трамп может все изменить. Он может уничтожить сирийскую авиацию, создать зоны безопасности в Сирии, куда могли бы вернуться люди и начать нормальную жизнь. Нужно тренировать сирийцев для борьбы с Асадом, чтобы вести переговоры в Женеве с позиции силы. Если ничего не будет предпринято, то это продемонстрирует нашу слабость в глазах России и Ирана».
Химическая атака пришлась, словно ее заказывали. Причем сирийской армии, которая почти выбила боевиков из пригородов Дамаска, взяв под свой контроль 95% территории, она совершенно не нужна. Победа и так в руках. С оставшимися боевиками шли переговоры об их выходе из окружения, когда появились фото и видеокадры предполагаемого использования хлорина в Дума.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей. Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более, чем очередная фальшивка».
Все сообщения о применении хлорина в Думе передаются либо боевиками, либо оппозиционными официальной сирийской власти организациями, многие из которых даже на месте не работают, а комментируют ситуацию из западных столиц. В самой Думе врачи говорят, что к ним не поступало ни одного пострадавшего от химического оружия.
Сэйф Альдин Хобиа, сотрудник больницы г. Думы: «Я 7 лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, когда нам привезли 6 больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию, у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ. У меня был только этот случай. Боевики использовали это для пропаганды, чтобы Запад и Америка помогали им».
Два месяца назад и российское Миниобороны и МИД РФ предупреждали о готовящихся провокациях с применением химического оружия как раз для того, чтобы вновь накалить обстановку в Сирии и вынудить США пойти на жесткие меры.
Из сообщения МИД РФ: «О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».
В Тегеране сообщения о новой химической атаке в Сирии тоже назвали надуманным предлогом для начала военных действий против Асада.
Бахрам Касеми, пресс-секретарь МИД Ирана: «Заявления и домыслы американцев и некоторых западных стран указывают на новый заговор против сирийского правительства и людей и являются предлогом для начала боевых действий против них. Какое решение примет Трамп? Сегодня он встретится с силовиками в Белом доме и, скорее всего, на этом совещании и определится нанесут ли США новый удар по Сирии».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, сегодня также Совет безопасности ООН проведет сразу два заседания, одно — по угрозам международной безопасности, созванное Россией, второе — по ситуации в Сирии, проведения которого требовали сразу 9 стран — членов Совбеза ООН.
К недипломатическому эпитету в адрес президента Сирии, до сих пор никогда Трампом не использовавшемуся, глава Белого дома присовокупил и угрозу: «Большая цена будет заплачена». Американский президент, правда, не пояснил, какая именно цена, но, вероятно, он имел в виду возможность наказать сирийское правительство точно так же, как это было год назад, когда, обвинив Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне, США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийскому аэродрому Аль-Шайрат.
Томас Боссерт, советник президента США по безопасности: «Я бы сейчас ничего не сбрасывал со счетов. Это ужасные фотографии, мы изучаем подробности атаки. Госдепартамент опубликовал заявление накануне, Совет национальной безопасности обсуждал с президентом варианты ответа вчера. И мы продолжаем это делать сегодня».
Всего пару дней назад, к неудовольствию Пентагона, Трамп заявил о том, что хочет в скором времени вывести американские войска из Сирии. Его помощники неофициально говорили о сроке в 6 месяцев. Новости об очередной химической атаке способны поставить крест на этих планах, особенно если Белый дом решит отреагировать на нее силой.
Линдси Грэм, сенатор США от Южной Каролины: «Это решающий момент для Трампа, потому что он требовал от Асада в прошлом не использовать химическое оружие. Мы уже атаковали их ракетами, но Асад снова это сделал. Они видят, что наш настрой падает, они видят, что наше желание остаться в Сирии все меньше, и неслучайно они сейчас вновь применили химическое оружие. Но президент Трамп может все изменить. Он может уничтожить сирийскую авиацию, создать зоны безопасности в Сирии, куда могли бы вернуться люди и начать нормальную жизнь. Нужно тренировать сирийцев для борьбы с Асадом, чтобы вести переговоры в Женеве с позиции силы. Если ничего не будет предпринято, то это продемонстрирует нашу слабость в глазах России и Ирана».
Химическая атака пришлась, словно ее заказывали. Причем сирийской армии, которая почти выбила боевиков из пригородов Дамаска, взяв под свой контроль 95% территории, она совершенно не нужна. Победа и так в руках. С оставшимися боевиками шли переговоры об их выходе из окружения, когда появились фото и видеокадры предполагаемого использования хлорина в Дума.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей. Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более, чем очередная фальшивка».
Все сообщения о применении хлорина в Думе передаются либо боевиками, либо оппозиционными официальной сирийской власти организациями, многие из которых даже на месте не работают, а комментируют ситуацию из западных столиц. В самой Думе врачи говорят, что к ним не поступало ни одного пострадавшего от химического оружия.
Сэйф Альдин Хобиа, сотрудник больницы г. Думы: «Я 7 лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, когда нам привезли 6 больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию, у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ. У меня был только этот случай. Боевики использовали это для пропаганды, чтобы Запад и Америка помогали им».
Два месяца назад и российское Миниобороны и МИД РФ предупреждали о готовящихся провокациях с применением химического оружия как раз для того, чтобы вновь накалить обстановку в Сирии и вынудить США пойти на жесткие меры.
Из сообщения МИД РФ: «О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».
В Тегеране сообщения о новой химической атаке в Сирии тоже назвали надуманным предлогом для начала военных действий против Асада.
Бахрам Касеми, пресс-секретарь МИД Ирана: «Заявления и домыслы американцев и некоторых западных стран указывают на новый заговор против сирийского правительства и людей и являются предлогом для начала боевых действий против них. Какое решение примет Трамп? Сегодня он встретится с силовиками в Белом доме и, скорее всего, на этом совещании и определится нанесут ли США новый удар по Сирии».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, сегодня также Совет безопасности ООН проведет сразу два заседания, одно — по угрозам международной безопасности, созванное Россией, второе — по ситуации в Сирии, проведения которого требовали сразу 9 стран — членов Совбеза ООН.
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