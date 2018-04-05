СМИ узнали о планах Трампа вывести войска из Сирии в течение полугода

В ближайшие полгода американские военные могут покинуть Сирию. В прессе появилась информация о том, президент США надеется за это время хочет вывести подразделения с территории САР.
Как передает Associated Press, ссылаясь на источники из числа официальных лиц, глава Белого дома пока не назвал точных сроков вывода американских военнослужащих из Сирии, но надеется, что это удастся осуществить в ближайшие 6 месяцев.
По информации агентства, официальный приказ Дональда Трампа о выводе 2 тысяч находящихся на территории САР американских военных пока не прозвучал, не представлен и официальный график этой процедуры. Сообщается, что президент США завил лишь о том, что подразделения покинут Сирию сразу после того, как будет уничтожен последний боевик ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).
При этом во вторник на совещании с главными советниками по вопросам безопасности глава Белого дома дал понять, что его терпение иссякает и он хочет, чтобы все войска были выведены в течение 6 месяцев.
Из материала Associated Press: «Совещание завершилось без определения жестких сроков вывода войск. Советники теперь пытаются определить, что означат требование быстрого вывода для самого Трампа».
Сообщается, что «в своей поспешности с выводом войск Трамп остался в одиночестве», а Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ «крайне озабочены потенциальными последствиями вакуума власти в Сирии в случае вывода войск». Это беспокойство разделяют также Израиль, лидеры нескольких арабских стран и партнеры по борющейся с ИГИЛ международной коалиции.
По информации агентства, официальный приказ Дональда Трампа о выводе 2 тысяч находящихся на территории САР американских военных пока не прозвучал, не представлен и официальный график этой процедуры. Сообщается, что президент США завил лишь о том, что подразделения покинут Сирию сразу после того, как будет уничтожен последний боевик ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).
При этом во вторник на совещании с главными советниками по вопросам безопасности глава Белого дома дал понять, что его терпение иссякает и он хочет, чтобы все войска были выведены в течение 6 месяцев.
Из материала Associated Press: «Совещание завершилось без определения жестких сроков вывода войск. Советники теперь пытаются определить, что означат требование быстрого вывода для самого Трампа».
Сообщается, что «в своей поспешности с выводом войск Трамп остался в одиночестве», а Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ «крайне озабочены потенциальными последствиями вакуума власти в Сирии в случае вывода войск». Это беспокойство разделяют также Израиль, лидеры нескольких арабских стран и партнеры по борющейся с ИГИЛ международной коалиции.
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