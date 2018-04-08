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    Россия созывает в СБ ООН заседание по угрозе международному миру

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    Россия созывает в СБ ООН заседание по угрозе международному миру

    Россия созывает в СБ ООН заседание по угрозе международному миру

    Россия созывает в СБ ООН заседание по угрозе международному миру
  • Фото: Associated Press © 2018, Mary Altaffer

    • Россия в понедельник, 9 апреля, созывает в Совбезе ООН заседание по теме угрозы международному миру. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский.

    По его словам, заседание начнется в 15:00 (22:00 мск). Сразу вслед за ним состоится второе заседание Совбеза, передает ТАСС.

    Второе заседание попросили провести Великобритания, Франция, США, а также ряд непостоянных членов СБ. Как сообщает британское правительство, на нем будут обсуждаться сообщения о возможной химатаке в сирийском городе Дума.

    Информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространил ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в числе которых «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран, которые поддерживают режим Башара Асада. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.

    смотретьМинобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    Минобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    В Минобороны РФ опровергли сообщения о химатаке и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии. В МИД РФ со своей стороны выразили мнение, что цель лживых обвинений в адрес Дамаска о применении химоружия — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.

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