Россия созывает в СБ ООН заседание по угрозе международному миру

Россия в понедельник, 9 апреля, созывает в Совбезе ООН заседание по теме угрозы международному миру. Об этом сообщил
пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский.
По его словам, заседание начнется в 15:00 (22:00 мск). Сразу вслед за ним состоится второе заседание Совбеза, передает ТАСС.
Второе заседание попросили провести Великобритания, Франция, США, а также ряд непостоянных членов СБ. Как сообщает британское правительство, на нем будут обсуждаться сообщения о возможной химатаке в сирийском городе Дума.
Информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространил ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в числе которых «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран, которые поддерживают режим Башара Асада. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
В Минобороны РФ опровергли сообщения о химатаке и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии. В МИД РФ со своей стороны выразили мнение, что цель лживых обвинений в адрес Дамаска о применении химоружия — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.
Второе заседание попросили провести Великобритания, Франция, США, а также ряд непостоянных членов СБ. Как сообщает британское правительство, на нем будут обсуждаться сообщения о возможной химатаке в сирийском городе Дума.
Информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространил ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в числе которых «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран, которые поддерживают режим Башара Асада. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
В Минобороны РФ опровергли сообщения о химатаке и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии. В МИД РФ со своей стороны выразили мнение, что цель лживых обвинений в адрес Дамаска о применении химоружия — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.
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