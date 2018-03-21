Смертельный план: кто готовит провокацию в Восточной Гуте

Масштабную провокацию с использованием химоружия готовят в Восточной Гуте боевики запрещенной в РФ «Джебхат
ан-Нусры». Местные жители рассказали, что террористы установили промышленную турбину, а рядом емкости с химикатами, которые планируют распылить в жилых кварталах, чтобы позже обвинить в химатаке Дамаск. Конечно, люди живут в страхе и подозревают буквально каждого. Но эксперты считают, что дело совсем не в фантазии граждан. Более того, за организацией химатаки могли стоять вовсе не боевики.
Ровно 15 лет назад американская армия вторглась в Ирак. Тогда все тоже началось с поисков оружия массового поражения. Госсекретарь США Колин Пауэлл в ООН размахивал пробиркой, утверждая, что внутри иракское биологическое оружие. Позже даже сам Пауэлл сказал — это была ложь ЦРУ. Военные эксперты сейчас называют именно иракский сценарий наиболее вероятным для операции против Башара Асада.
Эксперты уже спорят о масштабах возможной операции. Какие цели и как именно Соединенные Штаты намерены атаковать.
Накануне Асад поделился видео: он едет за рулем авто по улицам столицы. В какой-то момент привычный городской пейзаж резко меняется — за окном безлюдные улицы и разрушенные дома. Это Асад доехал до Восточной Гуты. Этот очевидный пиар-ход — президент добрался до квартала, где его армия ведет ожесточенные бои — призван продемонстрировать его силу и спокойствие. Это особенно важно в ситуации, когда Дамаск на грани нового обострения. Именно из-за успехов Асада в Гуте.
Алексей Подберёзкин, директор Центра военно-политических исследований: «В Гуте сосредоточились наиболее подготовленные боевики, которые были прекрасно снабжены. Я предполагаю, что там много иностранных советников, много оружия, огромная протяженность ходов и сообщений. Все накоплено за несколько лет. Поэтому Соединенным Штатам важно не допустить окончательного разгрома».
Известно, что химического оружия у правительственной армии нет. Оно уничтожалось при посредничестве России и контроле США. В Ираке ничем подобным и не пахло, но разве это кого-то остановило? Что мешает использовать удачный предлог снова?
Подробности — в видеоматериале.
Эксперты уже спорят о масштабах возможной операции. Какие цели и как именно Соединенные Штаты намерены атаковать.
Накануне Асад поделился видео: он едет за рулем авто по улицам столицы. В какой-то момент привычный городской пейзаж резко меняется — за окном безлюдные улицы и разрушенные дома. Это Асад доехал до Восточной Гуты. Этот очевидный пиар-ход — президент добрался до квартала, где его армия ведет ожесточенные бои — призван продемонстрировать его силу и спокойствие. Это особенно важно в ситуации, когда Дамаск на грани нового обострения. Именно из-за успехов Асада в Гуте.
Алексей Подберёзкин, директор Центра военно-политических исследований: «В Гуте сосредоточились наиболее подготовленные боевики, которые были прекрасно снабжены. Я предполагаю, что там много иностранных советников, много оружия, огромная протяженность ходов и сообщений. Все накоплено за несколько лет. Поэтому Соединенным Штатам важно не допустить окончательного разгрома».
Известно, что химического оружия у правительственной армии нет. Оно уничтожалось при посредничестве России и контроле США. В Ираке ничем подобным и не пахло, но разве это кого-то остановило? Что мешает использовать удачный предлог снова?
Подробности — в видеоматериале.
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