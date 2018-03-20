История повторяется: 15 лет назад США начали операцию в Ираке

Коалиция во главе с США 15 лет назад начала операцию в Ираке под предлогом связи правительства Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также поиска и уничтожения оружия массового поражения. И то, и другое оказалось фейком, но страна была разрушена. Сейчас как под копирку США делают то же самое в Сирии, нанося авиаудары по Ракке. От американских бомбардировок город превращен в руины, под которыми заживо похоронены тысячи мирных жителей. Не лучше ситуация и в иракском Мосуле.

«Погибнут тысячи, если не миллионы ни в чем не повинных людей. Конфликт выплеснется за границы Ирака. Это приведет к еще большему нарушению равновесия в мире». Эти слова дипломата, выступавшего от лица африканских государств на заседании Совбеза ООН, прозвучали всего за несколько дней до того, как небо над Багдадом озарили вспышки той свободы, которые несли в Ирак американские ракеты и бомбы.



Но участь Саддама Хусейна, а вместе с ним иракского народа, обреченного войной на страдания, была предопределена как минимум за год до судного для Ирака дня. Журналист-международник Джон Кампфнер в своей книге «Война Блэра» пишет, что Буш-младший и британский премьер решили начать военные действия в апреле 2002-го, когда Тони Блэр гостил на ранчо американского президента.



Александр Рар, политолог: «Тогда еще развивать эти арабские весны было слишком рано. Был вариант нападения на Иран, но сочли это, в принципе, безумием, потому что Иран — это не Ирак. Остался Ирак, который действительно провоцировал международное сообщество, начиная с 1990-х годов, как мы помним».



Год потребовался на то, чтобы задача разоружения Ирака, которую поддерживало мировое сообщество, окончательно трансформировалась у союзников в идею борьбы с терроризмом, который якобы поддерживал одиозный иракский тиран.



Виктор Надеин-Раевский, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН: «Режим Хусейна был самодостаточным. И не обрушив его, американцы не могли рассчитывать на хаос в регионе».



Госсекретарь США Колин Пауэлл выбился из сил, стараясь убедить Совбез ООН в том, что Америка начинает борьбу за правое дело, пугая коллег дипломатов пробирками с неизвестным порошком и говоря о том, что Ирак произвел 8500 литров агентов сибирской язвы.



Оружие массового поражения американцы так и не нашли. Хотя формально Штатам одобрение Совбеза, чтобы обрушить на Ирак военную мощь, было не нужно. После операции «Буря в пустыне» мирный договор с Ираком не был подписан. А документ о перемирии составили так, что руки у Пентагона были фактически развязаны все эти годы. В мае 2003 года Буш объявил о победоносном завершении операции «Свобода Ираку». Тиран пал, правда, еще не был пойман.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.