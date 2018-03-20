Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  
    Минобороны: боевики готовят в Восточной Гуте провокационную химатаку. Минобороны РФ, Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны: боевики готовят в Восточной Гуте провокационную химатаку

    Минобороны: боевики готовят в Восточной Гуте провокационную химатаку

    комментировать
    Минобороны: боевики готовят в Восточной Гуте провокационную химатаку

    Минобороны: боевики готовят в Восточной Гуте провокационную химатаку

    Минобороны: боевики готовят в Восточной Гуте провокационную химатаку

      Боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с применением отравляющих веществ, сообщили в нашем министерстве обороны РФ.

      Информация поступила от одного из жителей анклава на горячую линию российского центра примирения. Он сообщил, что террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» на крыше одного из зданий установили турбину, сделанную из промышленного обогревателя. Рядом с ней находятся емкости с отравляющими веществами. Боевики могут распылить их в жилых кварталах.

      Предполагается, что массовое отравление людей будет использовано для обвинений правительственных войск в применении химоружия против мирных граждан, предполагают российские военные. Они уже довели эти сведения до представителей сирийских властей.

      Тем временем стало известно, что западная коалиция во главе с США спасла четверых главарей запрещенной в России группировки «Исламское государство». По данным агентства SANA, вертолеты приземлились на северо-востоке Сирии и вывезли лидеров боевиков в безопасное место.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru