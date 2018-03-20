Боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с применением отравляющих веществ, сообщили в нашем министерстве обороны РФ.

Информация поступила от одного из жителей анклава на горячую линию российского центра примирения. Он сообщил, что террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» на крыше одного из зданий установили турбину, сделанную из промышленного обогревателя. Рядом с ней находятся емкости с отравляющими веществами. Боевики могут распылить их в жилых кварталах.



Предполагается, что массовое отравление людей будет использовано для обвинений правительственных войск в применении химоружия против мирных граждан, предполагают российские военные. Они уже довели эти сведения до представителей сирийских властей.



Тем временем стало известно, что западная коалиция во главе с США спасла четверых главарей запрещенной в России группировки «Исламское государство». По данным агентства SANA, вертолеты приземлились на северо-востоке Сирии и вывезли лидеров боевиков в безопасное место.