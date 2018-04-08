В «Красном полумесяце» заявили об отсутствии следов химоружия в сирийской Думе

Специалисты арабского «Красного полумесяца» не нашли следов использования отравляющих веществ со стороны правительственных войск в сирийском городе Дума. Об этом сообщил представитель международной организации Сейф Альдин Хобиа.
Сейф Альдин Хобиа, врач: «Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ».
Еще один сотрудник организации врач Мохаммед Аднан Тбанг подтвердил слова своего коллеги. Он заявил, что за время его работы с 2012 по 2018 годы никаких доказательств применения отравляющих веществ не было, передает «Интерфакс».
Ранее в МИД Сирии заявили, что обвинения в адрес армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны. В Минобороны и МИД РФ также опровергли сообщения о химатаке в городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений.
А вот Евросоюз поспешно возложил ответственность за применение хлора в Думе на власти Сирии. Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену».
Еще один сотрудник организации врач Мохаммед Аднан Тбанг подтвердил слова своего коллеги. Он заявил, что за время его работы с 2012 по 2018 годы никаких доказательств применения отравляющих веществ не было, передает «Интерфакс».
Ранее в МИД Сирии заявили, что обвинения в адрес армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны. В Минобороны и МИД РФ также опровергли сообщения о химатаке в городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений.
А вот Евросоюз поспешно возложил ответственность за применение хлора в Думе на власти Сирии. Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену».
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