Настоятель <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Настоятель 16+
    •  

    В «Красном полумесяце» заявили об отсутствии следов химоружия в сирийской Думе

    2 комментария

    В «Красном полумесяце» заявили об отсутствии следов химоружия в сирийской Думе

    В «Красном полумесяце» заявили об отсутствии следов химоружия в сирийской Думе

    Специалисты арабского «Красного полумесяца» не нашли следов использования отравляющих веществ со стороны правительственных войск в сирийском городе Дума. Об этом сообщил представитель международной организации Сейф Альдин Хобиа.

    Сейф Альдин Хобиа, врач: «Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ».

    Еще один сотрудник организации врач Мохаммед Аднан Тбанг подтвердил слова своего коллеги. Он заявил, что за время его работы с 2012 по 2018 годы никаких доказательств применения отравляющих веществ не было, передает «Интерфакс».

    смотретьМинобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    Минобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    Ранее в МИД Сирии заявили, что обвинения в адрес армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны. В Минобороны и МИД РФ также опровергли сообщения о химатаке в городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений.

    А вот Евросоюз поспешно возложил ответственность за применение хлора в Думе на власти Сирии. Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену».

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru