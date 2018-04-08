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    Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными

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    Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными

    Дамаск назвал обвинения в применении химоружия скучными и неубедительными

    В МИД Сирии заявили, что обвинения в адрес армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

    МИД Сирии: «Заявления о применении стали скучным и неэффективным процессом, за исключением ряда стран, которые торгуют кровью мирного населения и поддерживают терроризм в Сирии».

    Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сообщения о химоружии всплывают каждый раз, как только сирийская армия начинает успешную военную операцию против террористов.

    МИД Сирии: «Использование химического оружия в Гуте террористическими группами было запланировано, информация об этом была достоверная и подтвержденная, и сирийское руководство об этом предупреждало».

    смотретьМинобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    Минобороны РФ опровергло применение армией Сирии химоружия в городе Дума
    Ранее в Минобороны РФ и МИД России также опровергли сообщения о химатаке в городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии.

    В то же время Евросоюз возложил ответственность за применение хлора в Думе на власти Сирии. Подчеркивается, что ЕС серьезно обеспокоен продолжением использования химического оружия, особенно в отношении гражданского населения. Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену».

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