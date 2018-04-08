В МИД Сирии заявили, что обвинения в адрес армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
МИД Сирии: «Заявления о применении стали скучным и неэффективным процессом, за исключением ряда стран, которые торгуют кровью мирного населения и поддерживают терроризм в Сирии».
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сообщения о химоружии всплывают каждый раз, как только сирийская армия начинает успешную военную операцию против террористов.
МИД Сирии: «Использование химического оружия в Гуте террористическими группами было запланировано, информация об этом была достоверная и подтвержденная, и сирийское руководство об этом предупреждало».
Ранее в Минобороны РФ и МИД России также опровергли сообщения о химатаке в городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии.
В то же время Евросоюз возложил ответственность за применение хлора в Думе на власти Сирии. Подчеркивается, что ЕС серьезно обеспокоен продолжением использования химического оружия, особенно в отношении гражданского населения. Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену».
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сообщения о химоружии всплывают каждый раз, как только сирийская армия начинает успешную военную операцию против террористов.
МИД Сирии: «Использование химического оружия в Гуте террористическими группами было запланировано, информация об этом была достоверная и подтвержденная, и сирийское руководство об этом предупреждало».
Ранее в Минобороны РФ и МИД России также опровергли сообщения о химатаке в городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений против сирийской армии.
В то же время Евросоюз возложил ответственность за применение хлора в Думе на власти Сирии. Подчеркивается, что ЕС серьезно обеспокоен продолжением использования химического оружия, особенно в отношении гражданского населения. Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что Россия и Иран несут ответственность за поддержку «зверя Асада». И добавил, что виновным «придется заплатить большую цену».
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