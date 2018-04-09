США не исключают применения военной силы против властей Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис допустил, что США могут применить военную силу против правительства Сирии.
Отвечая на вопросы журналистов Мэттис подтвердил, что такой вариант развития событий возможен. «В данный момент я ничего не исключаю», — сказал он.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Главное, на что нам стоит обратить внимание, это то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия в Сирии».
Напомним, информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространили так называемые независимые неправительственные организации, в числе которых «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
В Минобороны РФ опровергли сообщения о химатаке и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений. В МИД РФ выразили мнение, что цель подобных заявлений — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Главное, на что нам стоит обратить внимание, это то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия в Сирии».
Напомним, информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространили так называемые независимые неправительственные организации, в числе которых «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
В Минобороны РФ опровергли сообщения о химатаке и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений. В МИД РФ выразили мнение, что цель подобных заявлений — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.
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