ОЗХО не отвечает на приглашение Москвы посетить сирийскую Думу

Москва не получила ответа от Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) на предложение России посетить сирийский город Думу для расследования сообщений о химатаке. Об этом заявил Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что дипломаты будут добиваться, чтобы все заинтересованные побывали в Думе, на месте предполагаемого применения химоружия.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Нет, никакого ответа мы пока не получили. Мы слышим заявления из Гааги о том, что они уже приступили к расследованию этого инцидента, вернее, сообщения о том, что такой инцидент произошел. Потому что подтвердить факт применения каких-то химических веществ пока не получается».
Лавров заявил, что Москва намерена предложить проект резолюции по расследованию инцидента в сирийском Думе с обязательным выездом экспертов ОЗХО на место.
Сергей Лавров: «Чтобы Организация по запрещению химического оружия выполняла свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия и проводила расследование обязательно с выездом на место, обязательно с обеспечением сохранности взятых проб на всем пути исследования в соответствующей лаборатории, чтобы все это было транспарентно и по-честному. Для этого мы сегодня в Совете безопасности предложим проект резолюции, который будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое, как вы знаете, уже сегодня было готово прикрывать экспертов на земле».
По словам Лаврова, российская сторона будет добиваться, чтобы этот визит экспертов ОЗХО состоялся. «Мы не можем больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне», — заключил глава российского МИДа.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Нет, никакого ответа мы пока не получили. Мы слышим заявления из Гааги о том, что они уже приступили к расследованию этого инцидента, вернее, сообщения о том, что такой инцидент произошел. Потому что подтвердить факт применения каких-то химических веществ пока не получается».
Лавров заявил, что Москва намерена предложить проект резолюции по расследованию инцидента в сирийском Думе с обязательным выездом экспертов ОЗХО на место.
Сергей Лавров: «Чтобы Организация по запрещению химического оружия выполняла свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия и проводила расследование обязательно с выездом на место, обязательно с обеспечением сохранности взятых проб на всем пути исследования в соответствующей лаборатории, чтобы все это было транспарентно и по-честному. Для этого мы сегодня в Совете безопасности предложим проект резолюции, который будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое, как вы знаете, уже сегодня было готово прикрывать экспертов на земле».
По словам Лаврова, российская сторона будет добиваться, чтобы этот визит экспертов ОЗХО состоялся. «Мы не можем больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне», — заключил глава российского МИДа.
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