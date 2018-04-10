Россия предлагает экспертам ОЗХО проверить данные о химатаке в сирийской Думе

События в сирийской Думе обсудили на экстренном заседании Совбеза ООН в
Нью-Йорке. Встречу созвали по требованию нескольких стран, в том числе России. Неправительственные организации в Сирии обвинили Асада в использовании запрещенных веществ и гибели десятков мирных жителей. США, Франция и другие страны тут же возложили ответственность на Россию. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что такого хамства по отношению к Москве западные страны не позволяли себе даже во времена холодной войны.
В Организации объединенных наций просят все страны не принимать поспешных решений по Сирии. На экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в стране спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура отметил, что сообщения о химической атаке в городе Дума вполне могут быть провокацией. Сейчас доказательств, что за атакой стояли сирийские власти, у ООН нет никаких.
Стаффан де Мистура, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии: «Я хочу напомнить, что заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, я процитирую его слова: „ООН не может однозначно подтвердить эту информацию“. Однако он ясно дал понять, что мы не можем и игнорировать ее».
Тем не менее, продолжая тон, заданный ранее Вашингтоном, постпреды западных стран говорили об атаке и виновных в ней как само собой разумеющемся. Постпред Соединенных Штатов Никки Хейли вновь заявила, что Америка готова действовать в Сирии в одиночку, если Совбез ООН не сможет достичь компромисса.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мы достигли момента, когда правосудие должно свершиться. Совбез ООН либо выполнит свои обязанности, либо продемонстрирует полную несостоятельность. Если Совбез ОНН не будет действовать, то США ответят на вызов».
По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, Соединенные Штаты сознательно нагнетают ситуацию в Сирии и обвиняют Россию и Иран в пособничестве, чтобы затянуть конфликт.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Руководство США, Великобритании и Франции без каких-то ни было оснований, не задумываясь о последствиях, ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других, используется широкий арсенал методов: клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозу применить силу против суверенного государства. Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли».
Небензя назвал фальшивками сообщения о погибших и пострадавших в городе Думе. Российские специалисты, как и местные врачи, по его словам, не обнаружили никаких следов применения химических веществ в пригороде Дамаска. Комментируя появившиеся в британской прессе данные о якобы перехваченных в Сирии неких российских переговорах, в которых комментировалось нападение на Скрипалей, Небензя грустно пошутил, что, наверное, теперь Запад выстраивает версию, что «Новичок» попал в Великобританию из Сирии.
Василий Небензя: «Какое там расследование, зачем оно вам? Вы обвинили Дамаск в химатаке не только до расследования, а до того, как об этом инциденте стало известно. Вас не убеждает информация, которую мы сегодня вам предоставили, вы этого просто не желаете слышать. Вам же сказали: нет свидетельств применения химоружия вообще. Нет ни следов химии, ни убитых, ни раненых, ни пораженных, никто не обращался в госпиталь».
Соединенные штаты выдвинули на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о возобновлении механизма совместного расследования случаев применения химического оружия в Сирии, но без кардинальных изменений у документа почти нет шансов пройти голосование. Россия от таких расследований отказалась еще несколько месяцев назад, после того как сочла, что комиссия работает однобоко. Ее специалисты не выезжали на место предполагаемых инцидентов, выводы делались на основе данных, собранных дистанционно.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, Россия предложила уже сегодня отправить в Восточную Гуту экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы они могли судить о произошедшем не по видеокадрам, а на месте взять пробы и удостовериться, что никакое химическое оружие не применялось. Сирия готова обеспечить коридор, но ответа от западных пока столиц нет.
Стаффан де Мистура, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии: «Я хочу напомнить, что заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, я процитирую его слова: „ООН не может однозначно подтвердить эту информацию“. Однако он ясно дал понять, что мы не можем и игнорировать ее».
Тем не менее, продолжая тон, заданный ранее Вашингтоном, постпреды западных стран говорили об атаке и виновных в ней как само собой разумеющемся. Постпред Соединенных Штатов Никки Хейли вновь заявила, что Америка готова действовать в Сирии в одиночку, если Совбез ООН не сможет достичь компромисса.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мы достигли момента, когда правосудие должно свершиться. Совбез ООН либо выполнит свои обязанности, либо продемонстрирует полную несостоятельность. Если Совбез ОНН не будет действовать, то США ответят на вызов».
По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, Соединенные Штаты сознательно нагнетают ситуацию в Сирии и обвиняют Россию и Иран в пособничестве, чтобы затянуть конфликт.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Руководство США, Великобритании и Франции без каких-то ни было оснований, не задумываясь о последствиях, ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других, используется широкий арсенал методов: клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозу применить силу против суверенного государства. Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли».
Небензя назвал фальшивками сообщения о погибших и пострадавших в городе Думе. Российские специалисты, как и местные врачи, по его словам, не обнаружили никаких следов применения химических веществ в пригороде Дамаска. Комментируя появившиеся в британской прессе данные о якобы перехваченных в Сирии неких российских переговорах, в которых комментировалось нападение на Скрипалей, Небензя грустно пошутил, что, наверное, теперь Запад выстраивает версию, что «Новичок» попал в Великобританию из Сирии.
Василий Небензя: «Какое там расследование, зачем оно вам? Вы обвинили Дамаск в химатаке не только до расследования, а до того, как об этом инциденте стало известно. Вас не убеждает информация, которую мы сегодня вам предоставили, вы этого просто не желаете слышать. Вам же сказали: нет свидетельств применения химоружия вообще. Нет ни следов химии, ни убитых, ни раненых, ни пораженных, никто не обращался в госпиталь».
Соединенные штаты выдвинули на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о возобновлении механизма совместного расследования случаев применения химического оружия в Сирии, но без кардинальных изменений у документа почти нет шансов пройти голосование. Россия от таких расследований отказалась еще несколько месяцев назад, после того как сочла, что комиссия работает однобоко. Ее специалисты не выезжали на место предполагаемых инцидентов, выводы делались на основе данных, собранных дистанционно.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, Россия предложила уже сегодня отправить в Восточную Гуту экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы они могли судить о произошедшем не по видеокадрам, а на месте взять пробы и удостовериться, что никакое химическое оружие не применялось. Сирия готова обеспечить коридор, но ответа от западных пока столиц нет.
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