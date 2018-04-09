Небензя: США, Великобритания и Франция допускают беспрецедентное хамство в отношении РФ

На заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя назвал недопустимыми риторику и тон высказываний, который позволяют себе США, Великобритания и Франция в отношении России. Российский дипломат также обвинил страны Запада в том, что они поддерживают террористов для свержения правительства Сирии.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Правительства США, Великобритании и Франции без каких-либо оснований и не задумываясь о последствиях ведут конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других. Используется широкий арсенал методов: клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства, беспардонно грозят России».
Российский дипломат назвал такую риторику абсолютно недопустимой.
Василий Небензя: «Тон, которым это делается, перешел границы допустимого. Даже во время холодной войны такого хамства к моей стране ваши предшественники не позволяли. А что будет дальше?»
Дипломат подчеркнул, что наиболее сильно враждебность этих стран проявляется по сирийскому вопросу.
Василий Небензя: «После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты. Отсутствие у вас внятной стратегии по любому вопросу вызывает недоумение не только у нас, оно вызывает недоумение у большинства сидящих в этом зале, просто они не решаются вам этот вопрос открыто задать».
Выступая на заседании Совбеза ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны.
Василий Небензя: «Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в Сирии поражение. Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это поражение вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал».
Напомним, сегодня Совет безопасности ООН проводит сразу два экстренных заседания. Одно — по угрозам международной безопасности, созванное Россией, второе — по ситуации в Сирии, проведения которого требовали 9 стран — членов Совбеза ООН.
Российский дипломат назвал такую риторику абсолютно недопустимой.
Василий Небензя: «Тон, которым это делается, перешел границы допустимого. Даже во время холодной войны такого хамства к моей стране ваши предшественники не позволяли. А что будет дальше?»
Дипломат подчеркнул, что наиболее сильно враждебность этих стран проявляется по сирийскому вопросу.
Василий Небензя: «После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты. Отсутствие у вас внятной стратегии по любому вопросу вызывает недоумение не только у нас, оно вызывает недоумение у большинства сидящих в этом зале, просто они не решаются вам этот вопрос открыто задать».
Выступая на заседании Совбеза ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны.
Василий Небензя: «Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в Сирии поражение. Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это поражение вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал».
Напомним, сегодня Совет безопасности ООН проводит сразу два экстренных заседания. Одно — по угрозам международной безопасности, созванное Россией, второе — по ситуации в Сирии, проведения которого требовали 9 стран — членов Совбеза ООН.
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