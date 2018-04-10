Российские военные не нашли следов химического отравления в сирийской Думе

Обстановка в сирийской Думе стабилизируется, боевые действия прекращены. Об этом сообщают в российском Минобороны. Из города продолжают выводить боевиков и членов их семей. Только за последние сутки Думу покинули больше 3600 человек. Район, где якобы применялось химоружие, накануне лично обследовали наши военные. Специалисты химзащиты взяли пробы воздуха, почвы и воды, а также посетили местный госпиталь.
Стремительный бросок колонна российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии сделала в центр города Думы. Помимо уже привычных переговоров об условиях выхода с лидерами боевиков, под чьим контролем последние 7 лет был город, стоит самая важная задача — доставить к городской больнице, где якобы произошло отравление химическими веществами нескольких десятков, а то и сотен сирийцев, наших военных специалистов — офицеров радиационной, бактериологической и химической защиты, чтобы они на месте смогли собрать все необходимые пробы для химического аанализа воды, воздуха и почвы, а также выяснить, что же произошло в Думе на самом деле.
На улицы Думы выходит местное население и радостными криками приветствует приезд российской колонны. Машут руками и старики, и дети. Здесь все понимают, что скоро в городе наступит мир, вернется нормальная жизнь.
Периодически слышны звуки очередей из автоматов. Это не перестрелка. Согласно договоренностям, боевики и члены их семей должны покинуть анклав, оставив все вооружение и боеприпасы здесь. С собой разрешается вынести лишь легкое стрелковое оружие с двумя рожками. Вот и палят экстремисты в воздух, уничтожая все запасы патронов и подрывая автоматическое оружие. Чуть дальше видна техника боевиков, все машины облиты бензином и подожжены. Кое-где рвется боекомплект. Прежде чем покинуть город, уходящие отряды уничтожают все оружие, лишь бы оно не досталось сирийской армии.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в местной больнице были сняты фейковые кадры боевиков. В этих коридорах, кабинетах и двориках происходила инсценировка атаки химическими отравляющими веществами. Российские офицеры не нашли в палатах ни одного из пострадавших от газа, врачи лишь недоуменно разводят руками.
Александр Родионов, командир бригады радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ: «В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие от зарина и хлора в госпиталь не поступали. Отсутствовали признаки отравления как поражения нервно-паралитическим газом зарином, так и хлором. Информация о применении сирийской армией зарина и хлора является очередным информационным вбросом, учитывая, что интернет-ресурс Telegram-канала контролируется сторонниками оппозиции режима Асада и неоднократно публиковал статьи аналогичного содержания».
Возникает и еще один вопрос: почему новости о якобы использовании химических отравляющих веществ появились именно сейчас? Большая часть боевиков уже покинула город, остальные намерены это сделать в ближайшие дни. Из Думы сейчас продолжается вывоз экстремистов и членов их семей. Все их личное имущество положили в багажное отделение, а сами они сейчас находятся в салоне. Ни один из них не говорил об использовании химических отравляющих веществ.
Гигантские колонны из белых автобусов выстраиваются у переходного пункта ранним утром. Здесь досматривают вещи выходящих с семьями оппозиционеров, после чего они уезжают в сторону Идлиба. Меньше всего именно сирийская армия сейчас была бы заинтересована в использовании химических отравляющих веществ. Дума в ближайшие дни перейдет под контроль правительства.
На улицы Думы выходит местное население и радостными криками приветствует приезд российской колонны. Машут руками и старики, и дети. Здесь все понимают, что скоро в городе наступит мир, вернется нормальная жизнь.
Периодически слышны звуки очередей из автоматов. Это не перестрелка. Согласно договоренностям, боевики и члены их семей должны покинуть анклав, оставив все вооружение и боеприпасы здесь. С собой разрешается вынести лишь легкое стрелковое оружие с двумя рожками. Вот и палят экстремисты в воздух, уничтожая все запасы патронов и подрывая автоматическое оружие. Чуть дальше видна техника боевиков, все машины облиты бензином и подожжены. Кое-где рвется боекомплект. Прежде чем покинуть город, уходящие отряды уничтожают все оружие, лишь бы оно не досталось сирийской армии.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в местной больнице были сняты фейковые кадры боевиков. В этих коридорах, кабинетах и двориках происходила инсценировка атаки химическими отравляющими веществами. Российские офицеры не нашли в палатах ни одного из пострадавших от газа, врачи лишь недоуменно разводят руками.
Александр Родионов, командир бригады радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ: «В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие от зарина и хлора в госпиталь не поступали. Отсутствовали признаки отравления как поражения нервно-паралитическим газом зарином, так и хлором. Информация о применении сирийской армией зарина и хлора является очередным информационным вбросом, учитывая, что интернет-ресурс Telegram-канала контролируется сторонниками оппозиции режима Асада и неоднократно публиковал статьи аналогичного содержания».
Возникает и еще один вопрос: почему новости о якобы использовании химических отравляющих веществ появились именно сейчас? Большая часть боевиков уже покинула город, остальные намерены это сделать в ближайшие дни. Из Думы сейчас продолжается вывоз экстремистов и членов их семей. Все их личное имущество положили в багажное отделение, а сами они сейчас находятся в салоне. Ни один из них не говорил об использовании химических отравляющих веществ.
Гигантские колонны из белых автобусов выстраиваются у переходного пункта ранним утром. Здесь досматривают вещи выходящих с семьями оппозиционеров, после чего они уезжают в сторону Идлиба. Меньше всего именно сирийская армия сейчас была бы заинтересована в использовании химических отравляющих веществ. Дума в ближайшие дни перейдет под контроль правительства.
Комментарии