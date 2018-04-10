Сирийскую Думу за сутки покинули более 3600 боевиков и их родных

Более 3600 боевиков запрещенной в РФ экстремисткой группировки «Джейш
аль-Ислам» и членов из семей за минувшие сутки вышли с территории сирийского города Думы, который расположен в Восточной Гуте. Такие цифры приводит российское Минобороны. В ведомстве добавили, что за время действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули свыше 161 тысячи сирийцев.
По словам представителей Минобороны РФ, понадобилось 70 автобусов, чтобы перевезти боевиков на север провинции Алеппо.
Из сообщения Минобороны РФ: «За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска „Мухайям аль-Вафедин“ было выведено 3627 боевиков и членов их семей. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца».
По информации российского оборонного ведомства, более 161 тысячи сирийцев покинули Восточную Гуту за все время гуманитарных пауз, передает «Интерфакс».
Из сообщения Минобороны РФ: «Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра по примирению враждующих сторон организован выход 161 207 человек».
Город Дума оставался последним оплотом боевиков в Восточной Гуте. Российские военнослужащие вели с ними переговоры о сложении оружия и передаче города под контроль сирийского правительства.
Из сообщения Минобороны РФ: «За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска „Мухайям аль-Вафедин“ было выведено 3627 боевиков и членов их семей. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца».
По информации российского оборонного ведомства, более 161 тысячи сирийцев покинули Восточную Гуту за все время гуманитарных пауз, передает «Интерфакс».
Из сообщения Минобороны РФ: «Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра по примирению враждующих сторон организован выход 161 207 человек».
Город Дума оставался последним оплотом боевиков в Восточной Гуте. Российские военнослужащие вели с ними переговоры о сложении оружия и передаче города под контроль сирийского правительства.
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