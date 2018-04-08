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    Первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» покинули сирийский город Дума

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    Первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» покинули сирийский город Дума

    Первые автобусы с боевиками «Джейш <nobr>аль-Ислам»</nobr> покинули сирийский город Дума

    Первые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей покинули сирийскую Думу. Об этом сообщили в Минобороны России.

    Из сообщения Минобороны: «Начался вывод боевиков группировки „Джейш аль-Ислам“ из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин».

    Ранее сообщалось, что российским военным удалось договориться с руководством группировки о прекращении огня и возобновлении эвакуации боевиков из Думы. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и еще около 40 тысяч членов их семей.

    Ранее в российский Центр по примирению в Сирии сообщили, что отдельные западные страны пытаются сорвать эту операцию, используя заявления о якобы применении сирийской армией химического оружия. В МИД Сирии заявили, что подобные обвинения скучны и неубедительны. В Минобороны и МИД РФ также опровергли сообщения о химатаке в городе Дума и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений.

    Позже специалисты арабского «Красного полумесяца» заявили, что не нашли следов использования отравляющих веществ со стороны правительственных войск в Думе.

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