Оружие отчаяния: кому выгодно раздувать слухи о применении химоружия в Сирии

Инсценировка химатаки, а затем удар якобы возмездия. Сработает ли сценарий, уже обкатанный американцами в Сирии в прошлом году.
Ракетный удар по сирийскому аэродрому возле города Тьяс нанес Израиль, об этом сегодня заявили в Минобороны России. До этого в течение нескольких часов было неясно, кто стоит за атакой, в результате которой погибли 14 человек. Утром в прессе появились версии, что это был обещанный ответ Вашингтона на новости о якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте. Но США и Франция заявили о своей непричастности к ударам с воздуха. А иранские агентства сообщили, что в результате бомбежки на аэродроме погибли четверо иранских военных. Никаких официальных комментариев Тель-Авива до сих пор нет.
Удар по сирийской авиабазе Т4, по данным российских военных, нанесли два самолета израильских ВВС. Причем на сирийскую территорию они не залетали, а сделали это из воздушного пространства Ливана. Еще два самолета, по данным местной прессы, обеспечивали радиоэлектронное подавление. Причем теплыми отношения Израиля и Ливана назвать нельзя, но у Ливана просто нет своих систем ПВО.
Пять из восьми выпущенных ракет перехватила противовоздушная оборона Сирии, а три ракеты достигли своей цели. При этом в израильской прессе до этого не раз упоминали, что на сирийском аэродроме Т4 присутствуют и российские, и иранские советники. И в предыдущий раз такой ракетный удар по этому месту Тель-Авив наносил в ответ на то, что иранские беспилотники с этого аэродрома пересекали границу Израиля. Что в этот раз послужило поводом, неясно. Но по одной из версий, после зачистки Восточной Гуты от боевиков, сирийские войска могут начать продвигаться на юг, а это не совсем устраивает Тель-Авив.
Чем был вызван сегодняшний удар, Израиль официально не комментирует. Корреспондент НТВ Роман Соболь — о новых узлах в сирийской ситуации.
Во время февральского налета на Сирию израильтяне потеряли один самолет. Сейчас они действуют хитрее, но до конца не ясно, это была сугубо израильская инициатива, либо они атаковали по наущению «большого заокеанского брата».
Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований: «Эти удары были нанесены по иранским позициям в Сирии и по иранским интересам в этой стране. Такое ощущение, что Вашингтон и Тель-Авив договорились действовать совместно для сдерживания Ирана. Причем сдерживания не только политическими заявлениями, а сдерживания военными средствами».
Военные эксперты считают, что эта ночная бомбардировка очень похожа на разведку боем. Американцы руками израильтян проверяли на прочность сирийскую ПВО. Вероятно, они готовят свой массированный ракетный удар по Сирии. Нужен только повод. Например, химатака в Восточной Гуте. В прошлом году эта схема сработала безотказно. Сначала так называемая оппозиция сняла видеоролики о якобы «зверствах» Асада в Алеппо, и тут же США разбомбили позиции правительственных войск.
Фёдор Лукьянов, политолог, международный дискуссионный клуб «Валдай»: «И я боюсь, что в этот раз мы увидим тот же сценарий от Трампа — человека, чьи намерения по поводу Сирии совершенно неясны. Пару дней назад он сделал заявление (повторное), что США должны уйти из Сирии, в то же время он хочет продемонстрировать силу. Думаю, это просто часть его стандартного подхода: показать всем, не только сирийскому режиму, России или Ирану, а всем, что США готов и может применять силу тогда, когда им заблагорассудится. И это касается не только Сирии. На данный момент Сирия для США — это обуза».
Прослеживается четкая закономерность: каждый раз, когда исламистам в Сирии грозит очередное поражение, на Западе раздувают слухи о применении Дамаском химоружия против мирных граждан.
Грег Саймонс, доктор наук, доцент, Центр российских и евразийских исследований (Уппсала, Швеция): «Использование химического оружия — это крайнее средство, это оружие отчаяния. Сирийскому правительству оно точно не нужно. Оно и так побеждает. В плюсе только экстремисты и те, кто хочет создать общественное одобрение превентивного военного вмешательства в конфликт, которое будет представлено как гуманитарная операция».
Ищите, кому это выгодно. В Вашингтоне прекрасно понимают: как только войска Асада разберутся с игиловцами и прочими боевиками в Восточной Гуте, они начнут освобождать юг страны. А там американцы создали лагеря для обучения исламистских боевиков. Этакий плацдарм американского влияния в регионе. И сдавать его США не намерены.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В Сирии становится слишком опасно, появились игроки, которых никто не приглашал, которые сами себя пригласили под предлогом уничтожения ИГИЛ. Но то, что по факту эти игроки, прежде всего американская коалиция и сами США, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент США Дональд Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена».
Истерия вокруг сирийского химоружия Вашингтону выгодна. Европа слепо идет за ним, хотя нет никаких вещественных доказательств наличия у Дамаска боевых отравляющих веществ.
Штеффен Зайберт, представитель правительства Германии: «Те, кто использует ядовитый газ, целенаправленно уничтожает гражданских лиц и больницы, должны быть наказаны. Обстоятельства указывают на ответственность режима Асада. А без поддержки России и Ирана сирийский режим был бы неспособен безрассудно идти по пути военного решения конфликта».
А что же говорят непосредственные очевидцы событий в городе Дума. Сотрудники центра по примирению сторон опросили местных медиков. С их слов выходит, что химатака — очередная фейковая новость.
Ясер Абдель-Мажид, врач: «Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека не было с химическими отравлениями».
Будут ли Соединенные Штаты разворачивать в Сирии полномасштабную операцию, пока не известно. Но предпосылки к обострению конфликта ими созданы.
Удар по сирийской авиабазе Т4, по данным российских военных, нанесли два самолета израильских ВВС. Причем на сирийскую территорию они не залетали, а сделали это из воздушного пространства Ливана. Еще два самолета, по данным местной прессы, обеспечивали радиоэлектронное подавление. Причем теплыми отношения Израиля и Ливана назвать нельзя, но у Ливана просто нет своих систем ПВО.
Пять из восьми выпущенных ракет перехватила противовоздушная оборона Сирии, а три ракеты достигли своей цели. При этом в израильской прессе до этого не раз упоминали, что на сирийском аэродроме Т4 присутствуют и российские, и иранские советники. И в предыдущий раз такой ракетный удар по этому месту Тель-Авив наносил в ответ на то, что иранские беспилотники с этого аэродрома пересекали границу Израиля. Что в этот раз послужило поводом, неясно. Но по одной из версий, после зачистки Восточной Гуты от боевиков, сирийские войска могут начать продвигаться на юг, а это не совсем устраивает Тель-Авив.
Чем был вызван сегодняшний удар, Израиль официально не комментирует. Корреспондент НТВ Роман Соболь — о новых узлах в сирийской ситуации.
Во время февральского налета на Сирию израильтяне потеряли один самолет. Сейчас они действуют хитрее, но до конца не ясно, это была сугубо израильская инициатива, либо они атаковали по наущению «большого заокеанского брата».
Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований: «Эти удары были нанесены по иранским позициям в Сирии и по иранским интересам в этой стране. Такое ощущение, что Вашингтон и Тель-Авив договорились действовать совместно для сдерживания Ирана. Причем сдерживания не только политическими заявлениями, а сдерживания военными средствами».
Военные эксперты считают, что эта ночная бомбардировка очень похожа на разведку боем. Американцы руками израильтян проверяли на прочность сирийскую ПВО. Вероятно, они готовят свой массированный ракетный удар по Сирии. Нужен только повод. Например, химатака в Восточной Гуте. В прошлом году эта схема сработала безотказно. Сначала так называемая оппозиция сняла видеоролики о якобы «зверствах» Асада в Алеппо, и тут же США разбомбили позиции правительственных войск.
Фёдор Лукьянов, политолог, международный дискуссионный клуб «Валдай»: «И я боюсь, что в этот раз мы увидим тот же сценарий от Трампа — человека, чьи намерения по поводу Сирии совершенно неясны. Пару дней назад он сделал заявление (повторное), что США должны уйти из Сирии, в то же время он хочет продемонстрировать силу. Думаю, это просто часть его стандартного подхода: показать всем, не только сирийскому режиму, России или Ирану, а всем, что США готов и может применять силу тогда, когда им заблагорассудится. И это касается не только Сирии. На данный момент Сирия для США — это обуза».
Прослеживается четкая закономерность: каждый раз, когда исламистам в Сирии грозит очередное поражение, на Западе раздувают слухи о применении Дамаском химоружия против мирных граждан.
Грег Саймонс, доктор наук, доцент, Центр российских и евразийских исследований (Уппсала, Швеция): «Использование химического оружия — это крайнее средство, это оружие отчаяния. Сирийскому правительству оно точно не нужно. Оно и так побеждает. В плюсе только экстремисты и те, кто хочет создать общественное одобрение превентивного военного вмешательства в конфликт, которое будет представлено как гуманитарная операция».
Ищите, кому это выгодно. В Вашингтоне прекрасно понимают: как только войска Асада разберутся с игиловцами и прочими боевиками в Восточной Гуте, они начнут освобождать юг страны. А там американцы создали лагеря для обучения исламистских боевиков. Этакий плацдарм американского влияния в регионе. И сдавать его США не намерены.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В Сирии становится слишком опасно, появились игроки, которых никто не приглашал, которые сами себя пригласили под предлогом уничтожения ИГИЛ. Но то, что по факту эти игроки, прежде всего американская коалиция и сами США, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент США Дональд Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена».
Истерия вокруг сирийского химоружия Вашингтону выгодна. Европа слепо идет за ним, хотя нет никаких вещественных доказательств наличия у Дамаска боевых отравляющих веществ.
Штеффен Зайберт, представитель правительства Германии: «Те, кто использует ядовитый газ, целенаправленно уничтожает гражданских лиц и больницы, должны быть наказаны. Обстоятельства указывают на ответственность режима Асада. А без поддержки России и Ирана сирийский режим был бы неспособен безрассудно идти по пути военного решения конфликта».
А что же говорят непосредственные очевидцы событий в городе Дума. Сотрудники центра по примирению сторон опросили местных медиков. С их слов выходит, что химатака — очередная фейковая новость.
Ясер Абдель-Мажид, врач: «Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека не было с химическими отравлениями».
Будут ли Соединенные Штаты разворачивать в Сирии полномасштабную операцию, пока не известно. Но предпосылки к обострению конфликта ими созданы.
Комментарии