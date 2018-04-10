Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки «ответа» Сирии

Президент США отменил запланированную поездку на саммит латиноамериканских государств
из-за необходимости дать «ответ» Сирии на предполагаемую химатаку.
Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни не поедет в Латинскую Америку, как планировалось, а останется в Вашингтоне, чтобы руководить подготовкой «ответа» Сирии на предполагаемую химатаку. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент Майк Пенс поедет вместо него. Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире».
Напомним, ранее Вашингтон и ряд западных стран обвинили в предполагаемой химатаке на сирийский город Думу официальный Дамаск. Власти Сирии эти обвинения отвергли. Минобороны РФ заявило, что российские военные специалисты не обнаружили в Думе ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у жителей города. В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента. Об отсутствии следов отравляющих веществ в Думе заявили также в Красном полумесяце.
Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на «варварское нападение». Президент США заявил, что обсуждает варианты ответа с военными, и пообещал объявить о решении в ближайшие сутки. Впрочем, Трамп не исключил, что решение о действиях США будет обнародовано постфактум.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент Майк Пенс поедет вместо него. Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире».
Напомним, ранее Вашингтон и ряд западных стран обвинили в предполагаемой химатаке на сирийский город Думу официальный Дамаск. Власти Сирии эти обвинения отвергли. Минобороны РФ заявило, что российские военные специалисты не обнаружили в Думе ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у жителей города. В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента. Об отсутствии следов отравляющих веществ в Думе заявили также в Красном полумесяце.
Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на «варварское нападение». Президент США заявил, что обсуждает варианты ответа с военными, и пообещал объявить о решении в ближайшие сутки. Впрочем, Трамп не исключил, что решение о действиях США будет обнародовано постфактум.
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