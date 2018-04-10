Трамп: у США есть много военных вариантов ответа на химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал «возможно постфактум» проинформировать о действиях США «в ответ на химатаку в Сирии».
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о реакции Вашингтона на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии. Трамп заявил, что у США имеется «много военных вариантов ответа». Тамп также ответил на вопрос, кто несет ответственность за предполагаемую атаку с применением химоружия.
Дональд Трамп, президент США: «Этот вопрос проясняется. Мы получаем очень хорошую ясность (по этому вопросу). У нас есть очень хорошие ответы на этот счет… У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум».
Ранее Трамп заявил, что примет решение о реакции США в связи с предполагаемой химатакой в Сирии в ближайшие два дня.
Напомним, Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, ссылаясь на некие ролики в Интернете, размещенные неправительственной сирийской организацией «Белые каски», которая уже не раз публиковала в Интернете фейковые сообщения и постановочные видеоролики.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
В МИД РФ назвали целью вбросов фальшивых новостей о якобы применении отравляющих веществ правительственными войсками Сирии — намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары по Сирии извне. В Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные выражали уверенность, что эту провокацию США намерены будут использовать как повод для нанесения удара по Сирии.
На экстренном заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя отметил явно постановочный характер видеороликов. Он также призвал экспертов Организации по запрещению химического оружия выехать на место и провести расследование, опираясь на факты, не делая при этом выводов на расстоянии, ориентируясь по видеороликам.
Ранее в Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента.
Дональд Трамп, президент США: «Этот вопрос проясняется. Мы получаем очень хорошую ясность (по этому вопросу). У нас есть очень хорошие ответы на этот счет… У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум».
Ранее Трамп заявил, что примет решение о реакции США в связи с предполагаемой химатакой в Сирии в ближайшие два дня.
Напомним, Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, ссылаясь на некие ролики в Интернете, размещенные неправительственной сирийской организацией «Белые каски», которая уже не раз публиковала в Интернете фейковые сообщения и постановочные видеоролики.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
В МИД РФ назвали целью вбросов фальшивых новостей о якобы применении отравляющих веществ правительственными войсками Сирии — намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары по Сирии извне. В Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные выражали уверенность, что эту провокацию США намерены будут использовать как повод для нанесения удара по Сирии.
На экстренном заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя отметил явно постановочный характер видеороликов. Он также призвал экспертов Организации по запрещению химического оружия выехать на место и провести расследование, опираясь на факты, не делая при этом выводов на расстоянии, ориентируясь по видеороликам.
Ранее в Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента.
Комментарии