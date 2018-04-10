Небензя: постановочный характер видео из сирийской Думы не вызывает сомнений

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что видеозаписи, которые оппозиционные властям Сирии группировки выдают за свидетельство «применения химоружия» в городе Дума, имеют явно постановочный характер.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что видеозаписи, которые оппозиционные властям Сирии группировки выдают за свидетельство «применения химоружия» в городе Дума, имеют явно постановочный характер.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Базирующийся в Стамбуле оппозиционный журналист Асаад Ханна выложил на своей странице в Twitter видеоролик якобы с места происшествия. На нем неизвестный, предположительно из „Белых касок“, позирует в противогазе на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, якобы упавшей в спальню одного из строений в Думе. Все это сопровождается комментарием об „очередном преступлении режима против мирных граждан“. Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений».
Российский дипломат обратил внимание на некоторые абсолютно неправдоподобные моменты опубликованного видеоролика.
Василий Небензя
По мнению Небензи, следует разобраться в странных совпадениях по времени, а также в прочих «мутных обстоятельствах» предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Российский дипломат настаивает на проведении объективного расследования.
Василий Небензя: «Химическая провокация в Думе в субботу 7 апреля произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила указание созвать на сегодня, понедельник, 9 апреля, экспертные консультации по своему проекту резолюции по механизму расследований инцидентов с химическим оружием. В изначальный текст сегодня внесены далеко идущие изменения… В этих мутных обстоятельствах надо разбираться. Но разбираться честно, объективно и беспристрастно, не пренебрегая принципом презумпции невиновности и ни в коем случае не предрешая ход расследования».
Напомним, на заседании Совбеза ООН постпред РФ заявил, что работающие в регионе российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в сирийской Думе. Небензя также заявил, что для доступа экспертов Организации по запрещению химического оружия не требуется никаких резолюций Совбеза ООН, им нужно просто отправиться на место событий, чтобы провести расследование «как следует, с выездом на место».
В понедельник появилась информация о том, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли следов отравляющих веществ.
Выступая в Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя назвал «беспрецедентным хамством» угрозы, которые позволяют себе в адрес России правительства США, Великобритании и Франции. Небензя также обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии с целью свержения правительства этой страны.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Базирующийся в Стамбуле оппозиционный журналист Асаад Ханна выложил на своей странице в Twitter видеоролик якобы с места происшествия. На нем неизвестный, предположительно из „Белых касок“, позирует в противогазе на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, якобы упавшей в спальню одного из строений в Думе. Все это сопровождается комментарием об „очередном преступлении режима против мирных граждан“. Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений».
Российский дипломат обратил внимание на некоторые абсолютно неправдоподобные моменты опубликованного видеоролика.
Василий Небензя
По мнению Небензи, следует разобраться в странных совпадениях по времени, а также в прочих «мутных обстоятельствах» предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Российский дипломат настаивает на проведении объективного расследования.
Василий Небензя: «Химическая провокация в Думе в субботу 7 апреля произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила указание созвать на сегодня, понедельник, 9 апреля, экспертные консультации по своему проекту резолюции по механизму расследований инцидентов с химическим оружием. В изначальный текст сегодня внесены далеко идущие изменения… В этих мутных обстоятельствах надо разбираться. Но разбираться честно, объективно и беспристрастно, не пренебрегая принципом презумпции невиновности и ни в коем случае не предрешая ход расследования».
Напомним, на заседании Совбеза ООН постпред РФ заявил, что работающие в регионе российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в сирийской Думе. Небензя также заявил, что для доступа экспертов Организации по запрещению химического оружия не требуется никаких резолюций Совбеза ООН, им нужно просто отправиться на место событий, чтобы провести расследование «как следует, с выездом на место».
В понедельник появилась информация о том, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли следов отравляющих веществ.
Выступая в Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя назвал «беспрецедентным хамством» угрозы, которые позволяют себе в адрес России правительства США, Великобритании и Франции. Небензя также обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии с целью свержения правительства этой страны.
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