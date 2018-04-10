Небензя: постановочный характер видео из сирийской Думы не вызывает сомнений

смотреть Небензя: США, Великобритания и Франция допускают беспрецедентное хамство в отношении РФ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что видеозаписи, которые оппозиционные властям Сирии группировки выдают за свидетельство «применения химоружия» в городе Дума, имеют явно постановочный характер., постпред РФ при ООН: «Базирующийся в Стамбуле оппозиционный журналист Асаад Ханна выложил на своей странице в Twitter видеоролик якобы с места происшествия. На нем неизвестный, предположительно из „Белых касок“, позирует в противогазе на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, якобы упавшей в спальню одного из строений в Думе. Все это сопровождается комментарием об „очередном преступлении режима против мирных граждан“. Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений».Российский дипломат обратил внимание на некоторые абсолютно неправдоподобные моменты опубликованного видеоролика.