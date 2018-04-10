Небензя: факт применения зарина или хлора в сирийском городе Дума не подтвержден

На экстренном заседании Совбеза ООН постпред РФ заявил, что для доступа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не требуется никаких резолюций Совбеза: Сирия и Россия готовы незамедлительно обеспечить специалистам ОЗХО доступ в район сирийской Думы. Василий Небензя заявил, что работающие в регионе российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в сирийской Думе.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».
Постпред РФ подчеркнул, что в местную больницу города Дума «пострадавшие с симптомами отравления химическими веществами типа зарин и хлор не поступали». Дипломат напомнил, что ошибки быть не может, поскольку других действующих медучреждений в городе просто нет.
Василий Небензя: «Тел погибших в результате отравления не обнаружено, у местных жителей информации о возможных местах их захоронения не имеется. Таким образом, факт применения зарина или хлора в Думе не подтвержден».
Россия и Сирия готовы обеспечить специалистам ОЗХО доступ в район предполагаемого применения химоружия.
Василий Небензя: «Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора техсекретариата, господина Ахмета Узюмджю, заявила о готовности разобраться с этим немедленно, завтра же вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Это, кстати, то, к чему нас призывал президент США Дональд Трамп и другие западные лидеры».
По словам российского дипломата, эти шаги предусмотрены в разработанном Швецией проекте резолюции по поводу якобы осуществленной в сирийской Думе химической атаки.
Василий Небензя: «Я призываю тех, кто будет выступать против меня, обличая режим, исходить из того, что никакой химической атаки не было. Швеция подготовила проект резолюции по расследованию инцидента. В принципе, для того, чтобы расследовать его, не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть эту резолюцию».
Напомним, ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
Также выступая в Совбезе ООН постпред РФ при всемирной организации назвал «беспрецедентным хамством» риторику и угрозы, которые позволяют себе в адрес России правительства США, Великобритании и Франции. Небензя также на заседании Совбеза обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии с целью свержения правительства этой страны. Россия также запросила провести открытый брифинг в Совбезе ООН, чтобы обсудить разрушения, которые коалиция во главе США нанесла сирийской Ракке.
Постпред РФ подчеркнул, что в местную больницу города Дума «пострадавшие с симптомами отравления химическими веществами типа зарин и хлор не поступали». Дипломат напомнил, что ошибки быть не может, поскольку других действующих медучреждений в городе просто нет.
Василий Небензя: «Тел погибших в результате отравления не обнаружено, у местных жителей информации о возможных местах их захоронения не имеется. Таким образом, факт применения зарина или хлора в Думе не подтвержден».
Россия и Сирия готовы обеспечить специалистам ОЗХО доступ в район предполагаемого применения химоружия.
Василий Небензя: «Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора техсекретариата, господина Ахмета Узюмджю, заявила о готовности разобраться с этим немедленно, завтра же вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Это, кстати, то, к чему нас призывал президент США Дональд Трамп и другие западные лидеры».
По словам российского дипломата, эти шаги предусмотрены в разработанном Швецией проекте резолюции по поводу якобы осуществленной в сирийской Думе химической атаки.
Василий Небензя: «Я призываю тех, кто будет выступать против меня, обличая режим, исходить из того, что никакой химической атаки не было. Швеция подготовила проект резолюции по расследованию инцидента. В принципе, для того, чтобы расследовать его, не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть эту резолюцию».
Напомним, ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон проверили район в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли никаких следов отравляющих веществ.
Также выступая в Совбезе ООН постпред РФ при всемирной организации назвал «беспрецедентным хамством» риторику и угрозы, которые позволяют себе в адрес России правительства США, Великобритании и Франции. Небензя также на заседании Совбеза обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии с целью свержения правительства этой страны. Россия также запросила провести открытый брифинг в Совбезе ООН, чтобы обсудить разрушения, которые коалиция во главе США нанесла сирийской Ракке.
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