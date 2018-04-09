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    Небензя: Россия запросила открытый брифинг в Совбезе ООН по ситуации в Ракке. ООН, Сирия, войны и вооруженные конфликты, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНебензя: Россия запросила открытый брифинг в Совбезе ООН по ситуации в Ракке

    Небензя: Россия запросила открытый брифинг в Совбезе ООН по ситуации в Ракке

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    Небензя: Россия запросила открытый брифинг в Совбезе ООН по ситуации в Ракке

    Небензя: Россия запросила открытый брифинг в Совбезе ООН по ситуации в Ракке

    Небензя: Россия запросила открытый брифинг в Совбезе ООН по ситуации в Ракке
    • Фото: Associated Press © 2018, Seth Wenig

      • Постпред РФ при ООН выразил возмущение тем, что страны Запада замалчивают ситуацию в Ракке и утаивают масштаб разрушений, нанесенных в ходе ударов в сил западной коалиции по этому сирийскому региону.

      Россия запросила открытый брифинг в Совбезе ООН. По словам постпреда РФ при всемирной организации Виталия Небензи, это делается для того, чтобы обсудить разрушения, которые коалиция во главе США нанесла сирийской Ракке. По некоторым данным, в Ракке была проведена оценочная миссия. А ситуацию в этом сирийском городе, как неоднократно заявляла Москва, страны коалиции пытаются замолчать.

      Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН «Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы запросить открытый брифинг Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в Ракку и ситуации в лагере беженцев Эр-Рукбан».

      По словам российского дипломата, члены возглавляемой США западной коалиции пытаются замолчать решение проблем, вызванных их действиями в Сирии, «в частности, по стиранию с лица земли Ракки в ходе ковровых бомбардировок».

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