Небензя: непринятие компромиссной резолюции по Сирии вызывает большие опасения

В Совбезе ООН не поддержали компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в Сирии.
Подготовленный Швецией и поддержанный Россией компромиссный проект резолюции по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума не набрал нужного количества голосов в третьем голосовании Совбеза ООН во вторник.
Компромиссный проект поддержали пять государств, включая Швецию и Россию. Против выступили четыре члена Совета безопасности всемирной организации, включая США и Великобританию. Воздержались еще шесть стран, пишет ТАСС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что отказ ряда стран поддержать проект компромиссной резолюции по Сирии является показательным и вызывает глубокую обеспокоенность.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Непринятие этой резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую».
Российский дипломат прокомментировал резкие заявления в Совбезе представителей США и Великобритании.
Василий Небензя: «Я в затруднении понять, между каких строк этой резолюции Никки Хейли обнаружила нашу „хитрость и коварство“. Вы говорите, что мы очень хороши в играх, не знаю, не уверен. Зато я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень, очень тяжелых, печальных событий. Я еще раз просил бы вас, воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии».
По словам постпреда РФ, непринятие резолюции говорит о том, что США и их союзники не заинтересованы в реальном расследовании предположительной химатаки в сирийском городе Дума.
Василий Небензя: «То, что вы не приняли эту резолюцию, говорит о том, что, к сожалению, нашим американским партнерам и их коллегам никакое реальное расследование не требуется. Мы сожалеем о том, что эта резолюция не была принята, хотя, действительно, надеемся, что миссия по установлению фактов скоро доедет до Сирии и там сможет заняться тем, что является ее прямым мандатом — установить факты, которые произошли в Думе. Российские военные и правительство Сирийской Республики окажут этой миссии поддержку в том смысле, что будут обеспечивать ее безопасность».
Ранее Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии, подразумевающий санкционирование силового ответа в адрес САР. Предложенный Россией итоговый документ о проведении независимого расследования предполагаемых химатак также не был принят.
Постпред России на заседании неоднократно призывал США одуматься и не затевать незаконную военную авантюру в Сирии. А глава сирийской делегации выразил уверенность, что непринятие резолюции Совбезом — говорит о том, что страны Запада уже приняли решение о нанесении военного удара по территории его страны.
Башар Джаафари, постпред Сирии при ООН: «Мы уже видим корабли западных государств в Средиземном море. Они только и ждали этого вето для того, чтобы приступить к военной агрессии».
Информацию о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте якобы было применено химическое оружие, опубликовал ряд сирийских неправительственных организаций, включая «Белые каски», печально прославившиеся вбросами фейковых новостей и постановочных роликов. Российские военные специалисты проверили район предполагаемой химатаки и не нашли следов отравляющих веществ или пострадавших от химоружия. Эксперты Красного полумесяца также не нашли фактов, подтверждающих информацию о химатаке в Думе. Эксперты ОЗХО в ближайшее время отправятся в сирийский город Думу, чтобы провести собственное расследование.
В России уверены, что сообщения о химатаке являются провокацией. А западные страны, включая США, сразу же обвинили власти Сирии в применении химического оружия. Трамп объявил о намерении ответить на «варварское нападение». Президент Франции заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии.
Компромиссный проект поддержали пять государств, включая Швецию и Россию. Против выступили четыре члена Совета безопасности всемирной организации, включая США и Великобританию. Воздержались еще шесть стран, пишет ТАСС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что отказ ряда стран поддержать проект компромиссной резолюции по Сирии является показательным и вызывает глубокую обеспокоенность.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Непринятие этой резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую».
Российский дипломат прокомментировал резкие заявления в Совбезе представителей США и Великобритании.
Василий Небензя: «Я в затруднении понять, между каких строк этой резолюции Никки Хейли обнаружила нашу „хитрость и коварство“. Вы говорите, что мы очень хороши в играх, не знаю, не уверен. Зато я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень, очень тяжелых, печальных событий. Я еще раз просил бы вас, воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии».
По словам постпреда РФ, непринятие резолюции говорит о том, что США и их союзники не заинтересованы в реальном расследовании предположительной химатаки в сирийском городе Дума.
Василий Небензя: «То, что вы не приняли эту резолюцию, говорит о том, что, к сожалению, нашим американским партнерам и их коллегам никакое реальное расследование не требуется. Мы сожалеем о том, что эта резолюция не была принята, хотя, действительно, надеемся, что миссия по установлению фактов скоро доедет до Сирии и там сможет заняться тем, что является ее прямым мандатом — установить факты, которые произошли в Думе. Российские военные и правительство Сирийской Республики окажут этой миссии поддержку в том смысле, что будут обеспечивать ее безопасность».
Ранее Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии, подразумевающий санкционирование силового ответа в адрес САР. Предложенный Россией итоговый документ о проведении независимого расследования предполагаемых химатак также не был принят.
Постпред России на заседании неоднократно призывал США одуматься и не затевать незаконную военную авантюру в Сирии. А глава сирийской делегации выразил уверенность, что непринятие резолюции Совбезом — говорит о том, что страны Запада уже приняли решение о нанесении военного удара по территории его страны.
Башар Джаафари, постпред Сирии при ООН: «Мы уже видим корабли западных государств в Средиземном море. Они только и ждали этого вето для того, чтобы приступить к военной агрессии».
Информацию о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте якобы было применено химическое оружие, опубликовал ряд сирийских неправительственных организаций, включая «Белые каски», печально прославившиеся вбросами фейковых новостей и постановочных роликов. Российские военные специалисты проверили район предполагаемой химатаки и не нашли следов отравляющих веществ или пострадавших от химоружия. Эксперты Красного полумесяца также не нашли фактов, подтверждающих информацию о химатаке в Думе. Эксперты ОЗХО в ближайшее время отправятся в сирийский город Думу, чтобы провести собственное расследование.
В России уверены, что сообщения о химатаке являются провокацией. А западные страны, включая США, сразу же обвинили власти Сирии в применении химического оружия. Трамп объявил о намерении ответить на «варварское нападение». Президент Франции заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии.
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