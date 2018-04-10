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    Совбез ООН не принял предложенный Россией проект резолюции по Сирии

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    Совбез ООН не принял предложенный Россией проект резолюции по Сирии

    Совбез ООН не принял предложенный Россией проект резолюции по Сирии

    Совбез ООН не принял предложенный Россией проект резолюции по Сирии
  • Фото: Associated Press © 2018, Julie Jacobson

    • Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии. Предложенный Россией итоговый документ также не был принят.

    Россия выставила на голосование Совбеза ООН подготовленный еще в январе и доработанный в последние месяцы проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. За предложенный Россией итоговый вариант документа проголосовали 6 стран, включая РФ и КНР — постоянных членов Совбеза. Против выступили семь делегаций, две страны — Кувейт и Кот-д’Ивуар — воздержались.

    Голосование состоялось вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции по учреждению новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.

    В предложенном США проекте резолюции содержится положение о том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, и Совбез ООН имел бы право санкционировать силовой ответ.

    В российском проекте отмечается, что Совет безопасности ООН «досконально изучит» выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях, напоминает РИА Новости.

    Ранее постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя в своем выступлении на Совбезе ООН предупредил, что резолюция США по химоружию не будет принята. Российский дипломат выразил надежду, что США одумаются и не пойдут на незаконную военную авантюру в Сирии.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Если вы приняли решение осуществить незаконную военную авантюру, надеемся, что вы все-таки одумаетесь. Отвечайте за нее сами».

    смотретьРоссия предлагает экспертам ОЗХО проверить данные о химатаке в сирийской Думе
    Россия предлагает экспертам ОЗХО проверить данные о химатаке в сирийской Думе
    Ранее в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что эксперты в ближайшее время отправятся в сирийский город Думу, чтобы провести проверку сообщений о предполагаемой химатаке.

    Напомним, с утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд сирийских неправительственных организаций, включая «Белые каски», которых уже неоднократно «ловили за руку» при вбросе фейковых новостей и постановочных роликов. В новых видеороликах утверждается, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором, погибли и пострадали люди. Но российские военные специалисты проверили этот район и не нашли ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у горожан, ни пострадавших в больнице города. Эксперты Красного полумесяца также не нашли подтверждений сообщений о химатаке.

    В России сообщения о химатаке в считают провокацией. Но ряд западных стран, включая США, уже обвинили в применении химического оружия сирийские власти. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ответить на «варварское нападение» и не исключил применение военной силы. Президент Франции заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии.

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