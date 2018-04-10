Макрон сообщил о скором военном решении по Сирии

Президент Франции заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность военного удара по Сирии.
По словам Эмманюэля Макрона, сейчас продолжается обмен технической и стратегической информацией. О принятом решении будет объявлено уже «в ближайшие дни».
Эмманюэль Макрон, президент Франции: «Мы продолжим технический и стратегический обмен информацией с нашими партнерами — в особенности Великобританией и Америкой. В ближайшие дни мы объявим о своем решении».
При этом французский лидер подчеркнул, что возможное военное решение «ни в коем случае не должно будет затронуть союзников» Дамаска, передает ТАСС.
Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад поспешил заявить об отвественность Дамаска за эту атаку, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
А недавно СМИ сообщили, что США уже приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии. Кроме того, сегодня стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Впрочем, в Пентагоне назвал эту операцию у берегов Сирии «плановой».
Эмманюэль Макрон, президент Франции: «Мы продолжим технический и стратегический обмен информацией с нашими партнерами — в особенности Великобританией и Америкой. В ближайшие дни мы объявим о своем решении».
При этом французский лидер подчеркнул, что возможное военное решение «ни в коем случае не должно будет затронуть союзников» Дамаска, передает ТАСС.
Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад поспешил заявить об отвественность Дамаска за эту атаку, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
А недавно СМИ сообщили, что США уже приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии. Кроме того, сегодня стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Впрочем, в Пентагоне назвал эту операцию у берегов Сирии «плановой».
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