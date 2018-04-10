Живой <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Живой 16+
    •  

    Макрон сообщил о скором военном решении по Сирии

    9 комментариев
    Макрон сообщил о скором военном решении по Сирии

    Макрон сообщил о скором военном решении по Сирии

    Макрон сообщил о скором военном решении по Сирии
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент Франции заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность военного удара по Сирии.

    По словам Эмманюэля Макрона, сейчас продолжается обмен технической и стратегической информацией. О принятом решении будет объявлено уже «в ближайшие дни».

    Эмманюэль Макрон, президент Франции: «Мы продолжим технический и стратегический обмен информацией с нашими партнерами — в особенности Великобританией и Америкой. В ближайшие дни мы объявим о своем решении».

    При этом французский лидер подчеркнул, что возможное военное решение «ни в коем случае не должно будет затронуть союзников» Дамаска, передает ТАСС.

    смотретьТрамп обещает принять военное решение по Сирии в ближайшие два дня
    Трамп обещает принять военное решение по Сирии в ближайшие два дня
    Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни принять решение о реакции США на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Запад поспешил заявить об отвественность Дамаска за эту атаку, хотя российские военные эксперты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.

    А недавно СМИ сообщили, что США уже приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по Сирии. Кроме того, сегодня стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Впрочем, в Пентагоне назвал эту операцию у берегов Сирии «плановой».

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru