Пентагон объяснил переброс ударной группы ВМС США к берегам Сирии

Предстоящий поход авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземноморье является плановым и нацелен на обеспечение безопасности на море, заявили в
пресс-службе Пентагона.
Представитель Пентагона назвал операцию по развертыванию ударной группы ВМС США у берегов Сирии «плановой».
Представитель Пентагона: «Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил».
В зону ответственности 6-го флота США входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота — Ближний Восток, в частности Персидский залив, отмечает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В состав группы входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут», эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих. Ожидается, что позднее в регион проследует фрегат ВМС Германии «Гессен».
Накануне Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ также сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполнил многочасовой полет у побережья Сирии. Морской разведчик был замечен неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус. Самолет вылетел с расположенной в Сицилии авиабазы.
Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис отменили все поездки в связи с обстановкой вокруг Сирии.
Представитель Пентагона: «Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил».
В зону ответственности 6-го флота США входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота — Ближний Восток, в частности Персидский залив, отмечает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В состав группы входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут», эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих. Ожидается, что позднее в регион проследует фрегат ВМС Германии «Гессен».
Накануне Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время может принять решение о применении военной силы в Сирии. Так США могут ответить на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума в Восточной Гуте, в которой Запад поспешил обвинить Дамаск. СМИ также сообщали, что США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар.
Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполнил многочасовой полет у побережья Сирии. Морской разведчик был замечен неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус. Самолет вылетел с расположенной в Сицилии авиабазы.
Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис отменили все поездки в связи с обстановкой вокруг Сирии.
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