Биткоин, суд над министром и оздоровление банков: НТВ собрал главные экономические события года

Рост курса биткоина, суд над Улюкаевым, банкротство
«ВИМ-Авиа» и реформы в Саудовской Аравии — программа «Сегодня» собрала самые значимые экономические события 2017 года.
Если в уходящем году вы ни разу не слышали о биткоине, весь год вы провели на какой-то другой планете. Таинственный Сатоси Накамото — аноним или группа анонимов, создавших криптовалюту, в этом году сделал богатыми миллионы людей. В начале года биткоин стоил меньше тысячи долларов, в конце года уже 20 тысяч. Даже нынешние 14 тысяч — это цифра, о которой первые добытчики криптовалюты могли лишь мечтать. Состояние самого Накамото, по некоторым оценкам, уже составляет 13 млрд долларов.
Год также запомнится судом над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Процесс показательный, поэтому за пределами зала суда обсуждают не обвинения, которые предъявили Улюкаеву, а книги, которые он читает, и то, что глава «Роснефти» Сечин так и не пришел в суд. Можно сказать, что во время этого процесса возникло грозное российское явление — «корзинка с колбасой».
В августе банковский сектор России всколыхнуло письмо аналитика «Альфа-капитала» Сергея Гаврилова. В нем речь шла о проблемах в «Бинбанке», «Открытии», «Промсвязьбанке» и «Московском кредитном банке». Таким откровениям никто не обрадовался: в Центробанке попросили Гаврилова на разговор, а в родном «Альфа-капитале» открестились — мол, это его личное мнение. Но спустя короткое время прогноз начал сбываться — регулятор один за другим прописал оздоровление уже трем из четырех банков.
Главное бизнес-фиаско года связано с именем Рашида Мурсекаева, совладельца «ВИМ-Авиа». Летом этой авиакомпании, которая входила в десятку крупнейших в стране, вдруг стало не хватать самолетов и денег. Прошли две волны массовых задержек, десятки тысяч туристов застревали на курортах. Зато совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев вылетел из страны без всяких задержек. В России его ожидают уголовные дела и перспектива вслед за авиакомпанией пойти на посадку.
Один из главных героев года — наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. В 32 года он взялся за радикальные для страны реформы: меньше полагаться на нефть, построить город за 500 млрд долларов, разрешить женщинам водить машину, урезонить религиозную полицию. Кроме того, за один ноябрьский день власти арестовали более 200 принцев, чиновников и бизнесменов по обвинениям в коррупции.
В 2017 году «Почта России» точно в срок отправила в отставку своего гендиректора Дмитрия Страшнова. При нем почта научилась работать без коллапсов, перестала брать у государства деньги и даже прилюдно попросила Ждуна забыть дорогу к почтовому отделению. Но правоохранители решили, что премия, которую выписали Страшнову за это, оказалась слишком большой.
Самым «раскрученным» товаром года определенно стал спиннер. Придуманная 25 лет назад, эта игрушка для снятия стресса долго никого не волновала, но в 2017 году набрала такие обороты, что Роспотребнадзор даже проверил их влияние на психику детей. В итоге постановили: не влияет, как ни крути.
Год также запомнится судом над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Процесс показательный, поэтому за пределами зала суда обсуждают не обвинения, которые предъявили Улюкаеву, а книги, которые он читает, и то, что глава «Роснефти» Сечин так и не пришел в суд. Можно сказать, что во время этого процесса возникло грозное российское явление — «корзинка с колбасой».
В августе банковский сектор России всколыхнуло письмо аналитика «Альфа-капитала» Сергея Гаврилова. В нем речь шла о проблемах в «Бинбанке», «Открытии», «Промсвязьбанке» и «Московском кредитном банке». Таким откровениям никто не обрадовался: в Центробанке попросили Гаврилова на разговор, а в родном «Альфа-капитале» открестились — мол, это его личное мнение. Но спустя короткое время прогноз начал сбываться — регулятор один за другим прописал оздоровление уже трем из четырех банков.
Главное бизнес-фиаско года связано с именем Рашида Мурсекаева, совладельца «ВИМ-Авиа». Летом этой авиакомпании, которая входила в десятку крупнейших в стране, вдруг стало не хватать самолетов и денег. Прошли две волны массовых задержек, десятки тысяч туристов застревали на курортах. Зато совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев вылетел из страны без всяких задержек. В России его ожидают уголовные дела и перспектива вслед за авиакомпанией пойти на посадку.
Один из главных героев года — наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. В 32 года он взялся за радикальные для страны реформы: меньше полагаться на нефть, построить город за 500 млрд долларов, разрешить женщинам водить машину, урезонить религиозную полицию. Кроме того, за один ноябрьский день власти арестовали более 200 принцев, чиновников и бизнесменов по обвинениям в коррупции.
В 2017 году «Почта России» точно в срок отправила в отставку своего гендиректора Дмитрия Страшнова. При нем почта научилась работать без коллапсов, перестала брать у государства деньги и даже прилюдно попросила Ждуна забыть дорогу к почтовому отделению. Но правоохранители решили, что премия, которую выписали Страшнову за это, оказалась слишком большой.
Самым «раскрученным» товаром года определенно стал спиннер. Придуманная 25 лет назад, эта игрушка для снятия стресса долго никого не волновала, но в 2017 году набрала такие обороты, что Роспотребнадзор даже проверил их влияние на психику детей. В итоге постановили: не влияет, как ни крути.
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