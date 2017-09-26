В Саудовской Аравии женщинам разрешили сесть за руль

Король Саудовской Аравии Салман ибн
Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские права и управлять автомобилем.
Документ вступит в силу в 2018 году, сообщает Газета.Ru.
Саудовская Аравия является единственной страной в мире, где действует подобный запрет, отмечает «Интерфакс».
Стоит отметить, что 23 сентября власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам посетить стадион. Это произошло в Эр-Рияде в 87-ю годовщину основания страны. На стадионе в это время показывали оперу.
Саудовская Аравия является единственной страной в мире, где действует подобный запрет, отмечает «Интерфакс».
Стоит отметить, что 23 сентября власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам посетить стадион. Это произошло в Эр-Рияде в 87-ю годовщину основания страны. На стадионе в это время показывали оперу.
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