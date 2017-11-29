Арестованного за коррупцию саудовского принца освободили за 1 млрд долларов

В Саудовской Аравии
из-под стражи освободили арестованного за коррупцию принца Мутаиба бин Абдаллу, после того как он согласился заплатить властям 1 млрд долларов.
Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на местный высокопоставленный источник.
65-летний принц Мутаиб бин Абдалла возглавлял Национальную гвардию Саудовской Аравии и когда-то был главным претендентом на королевский трон. В начале ноября власти страны устроили показательный массовый арест членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов — всего больше двухсот человек. Их обвинили в коррупции и растрате государственных денег.
Многие посчитали, что таким способом наследный принц Мохаммед бин Салман окончательно избавляется от противников. По неофициальным сообщениям, задержанным обещают свободу, если те передадут свои активы государству и заплатят определенную сумму. Известно, что от сделки уже отказался богатейший бизнесмен Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал.
65-летний принц Мутаиб бин Абдалла возглавлял Национальную гвардию Саудовской Аравии и когда-то был главным претендентом на королевский трон. В начале ноября власти страны устроили показательный массовый арест членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов — всего больше двухсот человек. Их обвинили в коррупции и растрате государственных денег.
Многие посчитали, что таким способом наследный принц Мохаммед бин Салман окончательно избавляется от противников. По неофициальным сообщениям, задержанным обещают свободу, если те передадут свои активы государству и заплатят определенную сумму. Известно, что от сделки уже отказался богатейший бизнесмен Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал.
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