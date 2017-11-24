Обвиненные в коррупции саудовские принцы заплатят в казну около 100 млрд долларов

Казна Саудовской Аравии пополнится на 100 миллиардов долларов. Деньги выплатят арестованные
принцы-коррупционеры.
Об этом в интервью New York Times сообщил наследник престола Мухаммед бен Сальман. Наследный принц также заявил, что собирается усилить толерантность в обществе
Мухаммед бен Сальман, наследный принц: «Мы показали им все материалы расследования и, изучив их, около 95% задержанных пошли на сделку со следствием. Это означает, что принцы перепишут счета и свои доли в бизнесе на государственную казну Саудовской Аравии».
По словам наследного принца, около 1% задержанных смогли доказать свою невиновность и дело против них прекратили. В то же время около 4% подозреваемых в коррупции заявили о своей невиновности и решились отстаивать свою непричастность к подкупам и использованию служебного положения в суде.
Напомним, в ноябре Высший комитет по коррупции Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем, задержал около 40 влиятельных лиц и членов королевской семьи по обвинению в присвоении более 100 миллиардов долларов. В итоге после нескольких недель заключения в пятизвездочных отелях, саудовские принцы решили возместить весь ущерб.
Мухаммед бен Сальман, наследный принц: «Мы показали им все материалы расследования и, изучив их, около 95% задержанных пошли на сделку со следствием. Это означает, что принцы перепишут счета и свои доли в бизнесе на государственную казну Саудовской Аравии».
По словам наследного принца, около 1% задержанных смогли доказать свою невиновность и дело против них прекратили. В то же время около 4% подозреваемых в коррупции заявили о своей невиновности и решились отстаивать свою непричастность к подкупам и использованию служебного положения в суде.
Напомним, в ноябре Высший комитет по коррупции Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем, задержал около 40 влиятельных лиц и членов королевской семьи по обвинению в присвоении более 100 миллиардов долларов. В итоге после нескольких недель заключения в пятизвездочных отелях, саудовские принцы решили возместить весь ущерб.
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