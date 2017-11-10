Число арестованных за растрату в Саудовской Аравии превысило 200 человек

Власти Саудовской Аравии по подозрению в коррупции и растрате государственных денег арестовали более двухсот человек.
Такую цифру назвал генпрокурор королевства шейх Сауд. Ранее шла речь о 60 задержанных.
Никаких имен власти по-прежнему не называют, но временной тюрьмой для тех, кого объявили коррупционерами, стал роскошный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде. Сейчас его главные ворота закрыты. Сервисы бронирования показывают, что свободных номеров в отеле нет минимум до конца ноября.
Многие аналитики усматривают в происходящем обычную борьбу за власть внутри королевской семьи.
Никаких имен власти по-прежнему не называют, но временной тюрьмой для тех, кого объявили коррупционерами, стал роскошный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде. Сейчас его главные ворота закрыты. Сервисы бронирования показывают, что свободных номеров в отеле нет минимум до конца ноября.
Многие аналитики усматривают в происходящем обычную борьбу за власть внутри королевской семьи.
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