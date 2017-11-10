Паутина-10
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Паутина-10
10 ноября, 21:30
Бой дебошира Колобка и журналиста Четина: прямая трансляция
    Число арестованных за растрату в Саудовской Аравии превысило 200 человек. аресты, коррупция, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло арестованных за растрату в Саудовской Аравии превысило 200 человек

    Число арестованных за растрату в Саудовской Аравии превысило 200 человек

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    Число арестованных за растрату в Саудовской Аравии превысило 200 человек

    Число арестованных за растрату в Саудовской Аравии превысило 200 человек

      Власти Саудовской Аравии по подозрению в коррупции и растрате государственных денег арестовали более двухсот человек.

      Такую цифру назвал генпрокурор королевства шейх Сауд. Ранее шла речь о 60 задержанных.

      Никаких имен власти по-прежнему не называют, но временной тюрьмой для тех, кого объявили коррупционерами, стал роскошный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде. Сейчас его главные ворота закрыты. Сервисы бронирования показывают, что свободных номеров в отеле нет минимум до конца ноября.

      смотретьБорьба с коррупцией по-арабски: куда исчезают саудовские принцы
      Борьба с коррупцией по-арабски: куда исчезают саудовские принцы
      Многие аналитики усматривают в происходящем обычную борьбу за власть внутри королевской семьи.

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