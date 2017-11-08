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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    У подозреваемых в коррупции саудовских принцев и чиновников изымут $800 млрд. аресты, коррупция, монархи и августейшие особы, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ подозреваемых в коррупции саудовских принцев и чиновников изымут $800 млрд

    У подозреваемых в коррупции саудовских принцев и чиновников изымут $800 млрд

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    У подозреваемых в коррупции саудовских принцев и чиновников изымут $800 млрд

    У подозреваемых в коррупции саудовских принцев и чиновников изымут $800 млрд

      Власти Саудовской Аравии продолжают антикоррупционную кампанию. У арестованных принцев, чиновников и бизнесменов, обвиненных в коррупционных преступлениях, планируют изъять активы на внушительную сумму.

      Речь идет о 800 миллиардах долларов. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, пишет Газета.Ru со ссылкой на иностранные СМИ.

      Сообщается, что значительная часть активов, которые планируют изъять, находится за границей. Это осложнит их возвращение в страну и передачу в собственность государства.

      смотретьБорьба с коррупцией по-арабски: куда исчезают саудовские принцы
      Борьба с коррупцией по-арабски: куда исчезают саудовские принцы
      Всего по подозрению в коррупции в Саудовской Аравии были задержаны 60 человек. Среди них члены королевской семьи, госслужащие и несколько крупных бизнесменов. Между тем власти опровергли информацию об убийстве одного из саудовских принцев при аресте. Сообщается, что Абдул Азиз бин Фахд жив и здоров.

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