У подозреваемых в коррупции саудовских принцев и чиновников изымут $800 млрд

Власти Саудовской Аравии продолжают антикоррупционную кампанию. У арестованных принцев, чиновников и бизнесменов, обвиненных в коррупционных преступлениях, планируют изъять активы на внушительную сумму.
Речь идет о 800 миллиардах долларов. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, пишет Газета.Ru со ссылкой на иностранные СМИ.
Сообщается, что значительная часть активов, которые планируют изъять, находится за границей. Это осложнит их возвращение в страну и передачу в собственность государства.
Всего по подозрению в коррупции в Саудовской Аравии были задержаны 60 человек. Среди них члены королевской семьи, госслужащие и несколько крупных бизнесменов. Между тем власти опровергли информацию об убийстве одного из саудовских принцев при аресте. Сообщается, что Абдул Азиз бин Фахд жив и здоров.
Сообщается, что значительная часть активов, которые планируют изъять, находится за границей. Это осложнит их возвращение в страну и передачу в собственность государства.
Всего по подозрению в коррупции в Саудовской Аравии были задержаны 60 человек. Среди них члены королевской семьи, госслужащие и несколько крупных бизнесменов. Между тем власти опровергли информацию об убийстве одного из саудовских принцев при аресте. Сообщается, что Абдул Азиз бин Фахд жив и здоров.
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