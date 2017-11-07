СМИ: принца Саудовской Аравии застрелили при аресте

Сообщается, что член королевской семьи оказал сопротивление при аресте, поэтому по нему открыли огонь.
Саудовский принц Абдул Азиз бин Фахд погиб во время антикоррупционной операции. Его застрелили при аресте. По данным Daily Mail, член королевской семьи попытался оказать сопротивление, поэтому правоохранители решили открыть по нему огонь.
По данным СМИ, 44-летнего принца, которого заподозрили в коррупции, застрелили в воскресенье. Официально гибель Абдула Азиза бин Фахда пока не подтверждена. Если информация окажется верной, то это будет вторая смерть члена королевской семьи за одни сутки.
Напомним, в минувшее воскресенье стало известно о том, что разбился вертолет, в котором находились принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и несколько чиновников.
Ранее поступала информация, что в ходе антикоррупционной операции в Саудовской Аравии прошли операции по задержанию 11 принцев. Их заподозрили в отмывании денег, злоупотреблении властью и взяточничестве.
По данным СМИ, 44-летнего принца, которого заподозрили в коррупции, застрелили в воскресенье. Официально гибель Абдула Азиза бин Фахда пока не подтверждена. Если информация окажется верной, то это будет вторая смерть члена королевской семьи за одни сутки.
Напомним, в минувшее воскресенье стало известно о том, что разбился вертолет, в котором находились принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и несколько чиновников.
Ранее поступала информация, что в ходе антикоррупционной операции в Саудовской Аравии прошли операции по задержанию 11 принцев. Их заподозрили в отмывании денег, злоупотреблении властью и взяточничестве.
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