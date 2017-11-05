СМИ: в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержаны 11 членов королевской семьи

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в субботу издал указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией, который возглавил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
Как передает телеканал «Аль-Арабия», Комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать 11 принцев правящей семьи Аль Сауд, а также порядка 30 бывших министров правительства по обвинению в коррупции.
По сведениям журналистов телеканала «Аль-Маядин», в списке обвиняемых в коррупции числятся медиамагнат, саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих, а также бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Но официальной информации о том, в отношении кого из чиновников и членов монаршей семьи выдвинуты обвинения в коррупции, пока не опубликовано.
По сведениям журналистов телеканала «Аль-Маядин», в списке обвиняемых в коррупции числятся медиамагнат, саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих, а также бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Но официальной информации о том, в отношении кого из чиновников и членов монаршей семьи выдвинуты обвинения в коррупции, пока не опубликовано.
Комментарии