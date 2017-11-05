СМИ: на юге Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем и чиновниками

Как сообщают региональные СМИ, на борту разбившегося вертолета в Саудовской Аравии находился принц.
Как передает телеканала «Аль-Джазира», вертолет, на борту которого находились высокопоставленные лица, включая члена королевской семьи, разбился на территории административного округа Асир на юго-западе страны.
Государственное телевидение королевства сообщает, что чиновники совершали инспекционную поездку. По информации журналистов, в числе погибших принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и начальник полиции города Асир. Сообщается, что на борту рухнувшего вертолета находились 9 человек, никто не выжил.
Причины авиакатастрофы пока не установлены.
Государственное телевидение королевства сообщает, что чиновники совершали инспекционную поездку. По информации журналистов, в числе погибших принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и начальник полиции города Асир. Сообщается, что на борту рухнувшего вертолета находились 9 человек, никто не выжил.
Причины авиакатастрофы пока не установлены.
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