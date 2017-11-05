Борьба с коррупцией по-арабски: куда исчезают саудовские принцы

11 принцев, 4 действующих министра и еще более 30 самых влиятельных людей королевства арестованы в Саудовской Аравии. Официально это решение антикоррупционного комитета, который заработал лишь вчера утром.
Главой нового антикоррупционного комитета стал наследный принц Мохаммед Бин Салман. Среди других принцев он арестовал одного из самых богатых людей мира, Аль-Валида бин Талала, совладельца Twitter, Citygroup и кинокомпании 21 Century Fox.
Другие арестованные — бывший министр финансов, действующий министр экономики, руководители спецслужб и глава королевского суда. Все обвиняются в краже бюджетных средств, отпущенных на ликвидацию последствий наводнения. Первая волна арестов прошла летом — 16 человек, приверженцев радикального ислама, слишком симпатизировали «братьям-мусульманам», которых король из страны выгнал.
Волны арестов напоминают начало программы развития от принца-реформатора. Эксперты полагают, что таким образом он готовится стать королем. На днях он разрешил женщинам посещать спортивные мероприятия, месяц назад — водить машину.
Мохаммед в 29 лет уже был министром обороны, это он руководит бомбардировками Йемена. Наследником престола он стал этим летом. Сейчас ему 32 года, у него одна жена, четверо детей и редкое для принца образование — на родине.
Как только он стал наследником, по всей Европе понеслись слухи: пропадают саудовские принцы. Приезжают, селятся в шикарных отелях, успевают раздать щедрые чаевые и под разными предлогами улетают обратно в Эр-Рияд. Один из принцев даже попытался потребовать адвоката. Кто-то предполагал, что принцев похищают. принц Турки ибн Фейсал подтверждает только одно: все эти люди действительно обвиняются в преступлениях.
Турки ибн Фейсал Аль Сауд, принц Саудовской Аравии: «На этих принцев был выписан ордер на арест через Интерпол. Мы не любим предавать подобные вещи огласке, это наше внутреннее дело. Конечно, люди работали по этим делам, доставили их в Саудовскую Аравию. они никуда не исчезли, они здесь, их семьи с ними регулярно видятся. Как и у других заключенных, у них есть права, они соблюдаются. Мы не вмешиваемся, суд разберется. Остальное — fake news».
Другие арестованные — бывший министр финансов, действующий министр экономики, руководители спецслужб и глава королевского суда. Все обвиняются в краже бюджетных средств, отпущенных на ликвидацию последствий наводнения. Первая волна арестов прошла летом — 16 человек, приверженцев радикального ислама, слишком симпатизировали «братьям-мусульманам», которых король из страны выгнал.
Волны арестов напоминают начало программы развития от принца-реформатора. Эксперты полагают, что таким образом он готовится стать королем. На днях он разрешил женщинам посещать спортивные мероприятия, месяц назад — водить машину.
Мохаммед в 29 лет уже был министром обороны, это он руководит бомбардировками Йемена. Наследником престола он стал этим летом. Сейчас ему 32 года, у него одна жена, четверо детей и редкое для принца образование — на родине.
Как только он стал наследником, по всей Европе понеслись слухи: пропадают саудовские принцы. Приезжают, селятся в шикарных отелях, успевают раздать щедрые чаевые и под разными предлогами улетают обратно в Эр-Рияд. Один из принцев даже попытался потребовать адвоката. Кто-то предполагал, что принцев похищают. принц Турки ибн Фейсал подтверждает только одно: все эти люди действительно обвиняются в преступлениях.
Турки ибн Фейсал Аль Сауд, принц Саудовской Аравии: «На этих принцев был выписан ордер на арест через Интерпол. Мы не любим предавать подобные вещи огласке, это наше внутреннее дело. Конечно, люди работали по этим делам, доставили их в Саудовскую Аравию. они никуда не исчезли, они здесь, их семьи с ними регулярно видятся. Как и у других заключенных, у них есть права, они соблюдаются. Мы не вмешиваемся, суд разберется. Остальное — fake news».
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