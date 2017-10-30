Саудовским женщинам с будущего года разрешат посещать три стадиона

Власти Саудовской Аравии позволят женщинам посещать спортивные мероприятия на стадионах, где появятся специальные «семейные» зрительские места.
По информации Agence France-Presse, главное спортивное управление Саудовской Аравии займется переоборудованием главных стадионов в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, чтобы подготовить их к приему семей. Закон, разрешающий женщинам посещать стадионы, вступит в силу 1 января. Билеты для болельщиков на спортивные мероприятия в семейные зоны будут продаваться, начиная с 2018 года.
Напомним, в сентябре король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, который разрешает женщинам самостоятельно водить автомобиль и получать водительские права. В сентябре же власти страны впервые разрешили женщинам посетить стадион. На спортивной арене в этот день показывали оперу.
Напомним, в сентябре король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, который разрешает женщинам самостоятельно водить автомобиль и получать водительские права. В сентябре же власти страны впервые разрешили женщинам посетить стадион. На спортивной арене в этот день показывали оперу.
Комментарии