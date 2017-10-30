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    Саудовским женщинам с будущего года разрешат посещать три стадиона

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    Саудовским женщинам с будущего года разрешат посещать три стадиона

    Саудовским женщинам с будущего года разрешат посещать три стадиона

    Власти Саудовской Аравии позволят женщинам посещать спортивные мероприятия на стадионах, где появятся специальные «семейные» зрительские места.

    По информации Agence France-Presse, главное спортивное управление Саудовской Аравии займется переоборудованием главных стадионов в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, чтобы подготовить их к приему семей. Закон, разрешающий женщинам посещать стадионы, вступит в силу 1 января. Билеты для болельщиков на спортивные мероприятия в семейные зоны будут продаваться, начиная с 2018 года.

    Напомним, в сентябре король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, который разрешает женщинам самостоятельно водить автомобиль и получать водительские права. В сентябре же власти страны впервые разрешили женщинам посетить стадион. На спортивной арене в этот день показывали оперу.

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