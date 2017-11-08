«Тюрьмой» для подозреваемых в коррупции саудовских принцев стал 5-звездочный отель

Власти Саудовской Аравии хотят конфисковать 800 миллиардов долларов у арестованных принцев и чиновников. Под стражей находятся 11 представителей королевской семьи и более 30 министров и крупных бизнесменов. Их держат в специальной «тюрьме» — шикарном
5-звездочном отеле в Эр-Рияде, из которого выселили всех постояльцев.
Старинная мебель, лепнина, бассейн. Пока 11 арестованных принцев и 30 министров с предпринимателями нежатся в роскошной тюрьме по подозрению в коррупции, наследный принц Мухаммед и его отец король Салман гадают, где же похищенные многочисленными родственниками деньги.
В апартаментах отеля, например, томится принц Турки бен Абдулла. Его, как сообщают местные СМИ, подозревают в коррупции, связанной с проектом по строительству метро в Эр-Рияде. Проект оценивается в 22,5 миллиарда долларов. К услугам узника голубых кровей — все службы отеля, кроме одной — открытой входной двери.
Охоту на покусившихся на государственное добро открыл с позволения отца наследный принц Мухаммед. Впрочем, никто факту этому в стране не удивился. Происходящее тут же назвали игрой престолов. Она началась еще несколько лет назад, когда король неожиданно для своих поданных изменил закон престолонаследия. Он пообещал власть не своему брату, как положено, а старшему сыну. В итоге наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд немедленно сосредоточил в своих руках всевозможные структуры.
И вот шикарный отель освободили от постояльцев и заселили его влиятельными подозреваемыми. Сообщается, что громкие задержания прошли в рамках расследования уголовного дела по хищению нескольких миллионов долларов, выделенных государством на ликвидацию последствий наводнения в Джидде.
К настоящему моменту уже насчитали 800 украденных миллиардов долларов. Но тут же появился новый вопрос: как вернуть эти средства. Ведь большую часть активов предприимчивые члены королевской семьи вывели за границу.
В апартаментах отеля, например, томится принц Турки бен Абдулла. Его, как сообщают местные СМИ, подозревают в коррупции, связанной с проектом по строительству метро в Эр-Рияде. Проект оценивается в 22,5 миллиарда долларов. К услугам узника голубых кровей — все службы отеля, кроме одной — открытой входной двери.
Охоту на покусившихся на государственное добро открыл с позволения отца наследный принц Мухаммед. Впрочем, никто факту этому в стране не удивился. Происходящее тут же назвали игрой престолов. Она началась еще несколько лет назад, когда король неожиданно для своих поданных изменил закон престолонаследия. Он пообещал власть не своему брату, как положено, а старшему сыну. В итоге наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд немедленно сосредоточил в своих руках всевозможные структуры.
И вот шикарный отель освободили от постояльцев и заселили его влиятельными подозреваемыми. Сообщается, что громкие задержания прошли в рамках расследования уголовного дела по хищению нескольких миллионов долларов, выделенных государством на ликвидацию последствий наводнения в Джидде.
К настоящему моменту уже насчитали 800 украденных миллиардов долларов. Но тут же появился новый вопрос: как вернуть эти средства. Ведь большую часть активов предприимчивые члены королевской семьи вывели за границу.
Комментарии