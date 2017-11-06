После ареста саудовских принцев нефть подорожала до двухлетнего максимума

Стоимости нефти марки Brent приблизилась к отметке в 63 доллара за баррель.
Цена барреля Brent сегодня поднялась на 1,3% — до 62,90 доллара. Так дорого черное золото не стоило с июля 2015 года.
Также двухлетнего максимума достигла цена барреля WTI, который подорожал до 55,94 доллара за баррель.
Как отмечают эксперты Bloomberg, нефть дорожает на фоне новостей об арестах в Саудовской Аравии. 5 ноября стало известно, что 11 принцев, а также порядка 30 бывших и действующих министров были задержаны в рамках масштабной антикоррупционной кампании. Среди предъявленных обвинений — отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата.
По мнению специалистов, серия арестов призвана укрепить позиции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который известен как сторонник соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК.
Также двухлетнего максимума достигла цена барреля WTI, который подорожал до 55,94 доллара за баррель.
Как отмечают эксперты Bloomberg, нефть дорожает на фоне новостей об арестах в Саудовской Аравии. 5 ноября стало известно, что 11 принцев, а также порядка 30 бывших и действующих министров были задержаны в рамках масштабной антикоррупционной кампании. Среди предъявленных обвинений — отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата.
По мнению специалистов, серия арестов призвана укрепить позиции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который известен как сторонник соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК.
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